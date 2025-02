„Cu inimă grea, membrii kibbutzului au primit vestea tragică despre uciderea prietenului nostru drag, Shlomo Mantzur, care a fost răpit din casa sa”, a transmis Kibbutz Kissufim.

Comunitatea l-a descris drept „un tată, un bunic, un prieten adevărat și o inimă care bătea în Kissufim”, subliniind că pierderea sa este „o rană care nu se va vindeca”. Kibbutzul a făcut apel la guvernul israelian și liderii internaționali să acționeze pentru recuperarea tuturor ostaticilor, fie vii, fie decedați.

Moartea lui Mantzur a fost confirmată pe baza unor informații strânse în ultimele luni și aprobată de un comitet de experți din Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Religioase și poliție, a precizat IDF.

Familia sa a primit vestea cu profundă durere, descriindu-l drept „un om cu o inimă de aur, mâini de aur și un zâmbet de aur”, cunoscut pentru generozitatea și valorile sale morale.

Mantzur era inclus pe lista celor 33 de ostatici care urmau să fie eliberați ca parte a unui acord de încetare a focului. Deși Hamas nu a anunțat oficial numele celor decedați, a confirmat că va returna opt cadavre, alături de 25 de prizonieri vii.

Liderii israelieni și-au exprimat sprijinul și angajamentul de a recupera trupul lui Mantzur. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat că „nu ne vom odihni sau tăcea” până când acesta va fi repatriat pentru o înmormântare demnă.

