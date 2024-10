Avea un design taiwanez rezistent la apă și o baterie supradimensionată care putea funcționa luni de zile fără a fi încărcată.

Însă cel mai bun lucru era faptul că nu exista niciun risc ca pagerele să poată fi urmărite vreodată de serviciile de informații ale Israelului.

Liderii Hezbollah au fost atât de impresionați încât au cumpărat 5 000 de astfel de aparate și au început să le distribuie luptătorilor, în februarie.

Niciunul dintre utilizatori nu a bănuit că poartă o bombă israeliană ingenios fabricată. Chiar și după ce mii de dispozitive au explodat în Liban și Siria, puțini și-au dat seama de cea mai sinistră caracteristică a pagerelor: o procedură de decriptare în doi pași care asigura că majoritatea utilizatorilor țineau pagerul cu ambele mâini în momentul detonării.

Potrivit unor oficiali israelieni, americani și din Orientul Mijlociu, până la 3 000 de ofițeri și membri Hezbollah – majoritatea figuri de rang secund – au fost uciși sau mutilați, împreună cu un număr necunoscut de civili, atunci când serviciul de informații israelian Mossad a declanșat dispozitivele de la distanță, în septembrie.

Cea mai reușită lovitură

Ca act de spionaj este, fără egal, una dintre cele mai reușite și inventive lovituri date unui inamic de către un serviciu de informații din istoria recentă.

Însă detaliile esențiale ale operațiunii – inclusiv modul în care a fost planificată și desfășurată, dar și controversa pe care a generat-o în cadrul instituțiilor de securitate ale Israelului și printre aliați – abia acum ies la iveală.

Acest raport, care include numeroase detalii noi despre operațiune, a fost alcătuit pe baza unor interviuri cu oficiali israelieni, arabi și americani din domeniul securității, politicieni și diplomați, precum și cu oficiali libanezi și persoane apropiate de Hezbollah.

Sub rezerva anonimatului, aceștia descriu un plan de ani de zile care a pornit din sânul Mossad din Tel Aviv și a implicat, în cele din urmă, o serie de agenți și complici neintenționați din mai multe țări.

Relatarea Washington Post dezvăluie modul în care atacul nu numai că a devastat gruparea Hezbollah, dar, de asemenea, a încurajat Israelul să îl ucidă pe principalul lider Hasan Nasrallah, crescând riscul unui război mai amplu în Orientul Mijlociu.

Ploaie de rachete în Israel

Iranul a lansat marți aproximativ 180 de rachete împotriva Israelului ca represalii pentru atacurile israeliene asupra liderilor Hezbollah și a avertizat cu consecințe și mai dure în cazul escaladării conflictului.

„Rezistența din regiune nu va da înapoi chiar și cu uciderea liderilor săi”, a declarat liderul suprem iranian Ali Khamenei în timpul unei predici de vineri la Teheran.

Dar, în Israel, lovitura i-a convins pe liderii politici ai țării că Hezbollah poate fi pus pe jar, susceptibil de o anihilaree sistematică prin atacuri aeriene și, în cele din urmă, printr-o invazie terestră.

Cu toate acestea, în timp ce se minunează de succesul complotului, unii oficiali continuă să își facă griji cu privire la repercusiunile mai ample ale loviturii, într-un conflict care continuă să ia amploare.

Un oficial politic israelian, referindu-se la complotul cu pagerul, a sintetizat neliniștile într-o glumă la o întâlnire cu oficialii Mossad.

„Nu putem lua o decizie strategică, cum ar fi o escaladare în Liban, în timp ce ne bazăm pe o jucărie”, a spus oficialul.

Ideea operațiunii a apărut în 2022

Ideea operațiunii Pagerul a apărut în 2022, potrivit oficialilor israelieni și americani, familiarizați cu evenimentele.

Unele părți ale planului au început să prindă contur cu mai bine de un an înainte de atacul Hamas din 7 octombrie. A fost o perioadă de liniște relativă la granița de nord a Israelului cu Libanul, marcată de război.

Dintre cele zeci de grupări susținute de Iran care au arme îndreptate împotriva Israelului, Hezbollah este de departe cea mai puternică.

Oficialii israelieni au urmărit cu îngrijorare crescândă cum gruparea libaneză a adăugat noi arme la un arsenal deja capabil să lovească orașele israeliene cu zeci de mii de rachete ghidate cu precizie.

Mossad, serviciul de informații israelian responsabil cu combaterea amenințărilor străine la adresa statului evreu, a lucrat ani de zile pentru a pătrunde în grup, cu ajutorul monitorizării electronice și al informatorilor.

În timp, liderii Hezbollah au început să se îngrijoreze cu privire la vulnerabilitatea grupului, temându-se că până și telefoanele mobile obișnuite ar putea fi transformate în dispozitive de ascultare și urmărire controlate de Israel.

Astfel s-a născut ideea de a crea un fel de cal troian al comunicațiilor, au declarat oficialii. Hezbollah căuta rețele electronice care nu pot fi piratate pentru transmiterea mesajelor, iar Mossadul a inventat mai multe șiretlicuri care ar fi determinat Hzbollah să achiziționeze dispozitive care păreau perfecte pentru această sarcină: echipamente proiectate și asamblate de Mossad în Israel.

Prima parte a planului, walkie-talkie-urile capcană, a început să fie introdusă în Liban de Mossad în urmă cu aproape un deceniu, în 2015.

Radiourile mobile bidirecționale conțineau baterii supradimensionate, un explozibil ascuns și un sistem de transmisie care a oferit Israelului acces complet la comunicațiile Hezbollah. Timp de nouă ani, israelienii s-au mulțumit să tragă cu urechea la Hezbollah, au declarat oficialii, rezervându-și în același timp opțiunea de a transforma walkie-talkie-urile în viitoare bombe.

Dar apoi a apărut o nouă oportunitate și un nou produs strălucitor: un mic pager echipat cu un exploziv puternic. Printr-o ironie, Hezbollah avea să ajungă să plătească indirect israelienilor pentru micile bombe care aveau să ucidă sau să rănească mulți dintre agenții săi.

Compania taiwaneză nu avea idee despre acest plan

Deoarece liderii Hezbollah erau atenți la un posibil sabotaj, pagerele nu puteau proveni din Israel, Statele Unite sau orice alt aliat al Israelului.

Prin urmare, în 2023, grupul a început să primească solicitări pentru achiziționarea de pagere Apollo de marcă taiwaneză, o marcă bine recunoscută și o linie de produse cu distribuție mondială și fără legături vizibile cu interesele israeliene sau evreiești. Compania taiwaneză nu avea cunoștință de acest plan, au declarat oficialii.

Oferta de vânzare a venit de la un oficial de marketing în care Hezbollah avea încredere și care avea legături cu Apollo. Oficialul, o femeie a cărei identitate și naționalitate oficialii au refuzat să o dezvăluie, era o fostă reprezentantă de vânzări în Orientul Mijlociu a firmei taiwaneze, care își înființase propria companie și obținuse o licență pentru a vinde o linie de pager care purta marca Apollo.

Undeva, în 2023, aceasta a oferit Hezbollah o ofertă pentru unul dintre produsele vândute de firma sa: robustul și fiabilul AR924.

„Ea a fost cea care a luat legătura cu Hezbollah și le-a explicat de ce pagerul cu baterie mai mare era mai bun decât modelul original”, a declarat un oficial israelian informat cu privire la detaliile operațiunii.

Unul dintre principalele puncte tari în vânzarea AR924 a fost că „bateriile erau mai durabile”.

După cum s-a dovedit, producția efectivă a dispozitivelor a fost externalizată, iar femeia nu a avut cunoștință de operațiune, ea nu știa că pagerele au fost asamblate în Israel, sub supravegherea Mossad, au declarat oficialii.

Dspozitivele aveau o caracteristică unică

Pagerele Mossad includeau o caracteristică unică: baterii care ascundeau o cantitate mică de explozibil puternic.

Potrivit oficialilor, componenta bombei a fost ascunsă cu atâta grijă încât a fost practic nedetectabilă, chiar dacă dispozitivul a fost demontat. Oficialii israelieni cred că Hezbollah a dezasamblat unele dintre pagere..

De asemenea, invizibil a fost accesul de la distanță al Mossad la dispozitive. Un semnal electronic de la serviciul de informații putea declanșa explozia a mii de dispozitive deodată.

Dar, pentru a asigura pagube maxime, explozia putea fi declanșată și de o procedură specială în doi pași, necesară pentru vizualizarea mesajelor securizate care fuseseră criptate.

„Trebuia să apeși două butoane pentru a citi mesajul”, a declarat un oficial. În practică, aceasta însemna folosirea ambelor mâini.

În explozia care a urmat, utilizatorii ar fi fost aproape sigur „răniți la ambele mâini”, a spus oficialul, și astfel „ar fi fost incapabili să lupte”.

Un mesaj codificat

Majoritatea înalților oficiali din Israel nu erau la curent cu această oprațiune până la 12 septembrie. Aceea a fost ziua în care prim-ministrul Benjamin Netanyahu și-a convocat consilierii în materie de informații pentru o întâlnire în vederea discutării unei potențiale acțiuni împotriva Hezbollah, au declarat oficialii israelieni.

Potrivit unui rezumat al reuniunii, prezentat câteva săptămâni mai târziu cu privire la eveniment, oficialii Mossad au oferit o primă privire asupra a ceea ce a fost una dintre cele mai secrete operațiuni ale agenției. Până atunci, israelienii plasaseră pagere capcană în mâinile și buzunarele a mii de agenți Hezbollah.

Oficialii serviciilor secrete au vorbit și despre o neliniște veche. Odată cu escaladarea crizei din sudul Libanului, exista un risc tot mai mare ca explozibilii să fie descoperiți, astfel că anii de planificare minuțioasă a operațiunii ar putea deveni rapid inutili.

Oficialii au declarat că a izbucnit o dezbatere intensă în cadrul instituției de securitate a Israelului. Toată lumea, inclusiv Netanyahu, a recunoscut că miile de pagere explozive ar putea provoca pagube incalculabile Hezbollahului, dar ar putea declanșa, de asemenea, un răspuns violent, inclusiv un atac masiv cu rachete din partea liderilor Hezbollah supraviețuitori, cu Iranul posibil să se alăture luptei.

„Era clar că există unele riscuri”, a declarat un oficial israelian. Unii, inclusiv înalți oficiali ai Forțelor de Apărare ale Israelului, au avertizat cu privire la o escaladaree cu Hezbollah, chiar dacă soldații israelieni continuau operațiunile împotriva Hamas în Gaza. Dar alții, în special Mossad, au văzut o oportunitate de a perturba status quo-ul cu „ceva mai intens”.

Statele Unite, cel mai apropiat aliat al Israelului, nu au fost informate cu privire la pagerele capcană sau la dezbaterea internă privind declanșarea lor, au declarat oficialii americani.

În cele din urmă, Netanyahu a aprobat declanșarea dispozitivelor, în timp ce acestea puteau provoca pagube maxime. În cursul săptămânii următoare, Mossad a început pregătirile pentru detonarea, atât a pagerelor, cât și a walkie-talkie-urilor aflate deja în circulație.

Între timp, la Ierusalim și Tel Aviv, dezbaterea privind campania Hezbollah s-a extins pentru a include o altă țintă profund consecventă: Nasrallah însuși.

Mossad știa de ani de zile unde se află Nasrallah

Mossad știa de ani de zile unde se află liderul în Liban și îi urmărea îndeaproape mișcările, au declarat oficialii. Cu toate acestea, israelienii nu au tras, fiind siguri că un asasinat ar duce la un război total cu gruparea și, probabil, și cu Iranul.

Diplomații americani l-au presat pe Nasrallah să accepte o încetare a focului separată cu Israelul, fără legătură cu luptele din Gaza, în speranța unui acord care ar putea duce la retragerea luptătorilor Hezbollah din bazele din sudul Libanului.

Oficiali israelieni de rang înalt au declarat că și-au exprimat sprijinul pentru propunerea de încetare a focului, însă Nasrallah nu și-a dat acordul, insistând mai întâi asupra unei încetări a focului pentru Gaza. Unii oficiali politici și militari de rang înalt din Israel au rămas profund nesiguri cu privire la țintirea lui Nasrallah, temându-se de consecințele în regiune.

La 17 septembrie, în timp ce în cele mai înalte cercuri de securitate ale Israelului se dezbătea dacă să-l atace sau nu pe liderul Hezbollah, mii de pagere marca Apollo au vibrat simultan, în Liban și Siria. Pe ecran a apărut o frază scurtă în arabă: „Ați primit un mesaj criptat”.

Agenții Hezbollah au urmat întocmai instrucțiunile de verificare a mesajelor codate, apăsând două butoane. În case și magazine, în mașini și pe trotuare, exploziile le-au sfâșiat mâinile. Mai puțin de un minut mai târziu, mii de alte pagere au explodat la comandă de la distanță, indiferent dacă utilizatorul a atins sau nu dispozitivul.

„Ajunge!”

A doua zi, pe 18 septembrie, sute de walkie-talkie au explodat în același mod, omorând și mutilând utilizatori și trecători.

A fost prima dintr-o serie de lovituri îndreptate spre inima unuia dintre cei mai înverșunați inamici ai Israelului. În timp ce Hezbollah se clătina, Israelul a lovit din nou,dee această dată cartierul general, arsenalul militar și centrele logistice ale grupării cu bombe de 2.000 de kg. Cea mai mare serie de lovituri aeriene a avut loc pe 27 septembrie, la 10 zile după explozia pagerelor.

Atacul, care a vizat un centru de comandă în Beirut, a fost ordonat de Netanyahu în timp ce călătorea la New York pentru un discurs la Națiunile Unite în care a declarat, adresându-se Hezbollah: „Ajunge!”.

„Nu vom accepta o armată teroristă la granița noastră de nord, capabilă să comită un nou masacru în stilul celui din 7 octombrie”, a declarat Netanyahu în discurs.

A doua zi, pe 28 septembrie, Hezbollah a confirmat ceea ce majoritatea lumii știa deja: Nasrallah, liderul înflăcărat al grupării și dușmanul declarat al Israelului, era mort.

Mici cantități de explozibil au fost puse de Israel în pagerele pe care Hezbollah le-a comandat de la o companie taiwaneză, potrivit unor oficiali americani și altor oficiali informați despre operațiune, scrie The New York Times. Potrivit Reuters, agenţia israeliană de spionaj Mossad ar fi pus explozibil în interiorul a 5.000 de pagere fabricate in Taiwan.



