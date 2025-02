Al-Shawish a fost reținut de soldații IDF pe 10 decembrie 2023, la aproximativ două luni după atacurile din 7 octombrie ale Hamas și represaliile invaziei israeliene din Gaza.

Fotografiile șocante după detenție cu Ibrahim arată un bărbat subnutrit, care a pierdut zeci de kilograme în închisoare.

Vorbind de pe un pat de spital, Al-Shawish a spus că a fost arestat la un adăpost pentru refugiați din nordul Gazei și ținut, inițial, într-o cazarmă.

În penitenciarul din Negev, unde a fost mutat, Al-Shawish susține că a fost „torturat cu șocuri electrice și mușcat de câini”.

La eliberare, semne vizibile de tortură și malnutriție extremă îi marcau corpul și fața.

⚡️BREAKING:



English testimony of Palestinian hostage Ibrahim Mohammad Al-Shawish who was released today by Israel.



For 45 days, he was blindfolded, shackled, and forced to kneel, before being transferred to Naqab (Negev) prison, where he suffered electric shocks and attacks by… pic.twitter.com/wW1r4XHJk5