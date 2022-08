Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Rezniko, afirmă că sistemul de rachete cu lansare multiplă MARS II, donat de Germania, a ajuns în țară, informează CNN.

„Al treilea frate din familia Long Hand – MLRS MARS II din Germania – a ajuns în Ucraina”, a scris luni Reznikov pe Twitter. „Mulțumesc Germaniei și personal colegei mele Christine Lambrecht pentru aceste sisteme. Artileriștii noștri îi salută pe partenerii noștri germani!”

MARS II este un upgrade german al M270 MLRS folosit și de armata americană. Acesta are o rază de acțiune similară cu cea a sistemului HIMARS donat de Statele Unite Ucrainei, împreună cu o capacitate mai mare de rachete (12 rachete în loc de șase), dar o manevrabilitate ușor mai mică.

Germania anunţase că va dona trei dintre aceste sisteme, dar nu este clar câte au fost predate forțelor ucrainene.

Ucraina a primit un lot de încă patru sisteme de rachete de artilerie de mare mobilitate (HIMARS) fabricate în SUA, a declarat luni ministrul ucrainean al apărării, conform The Guardian.

Ministrul Oleksii Reznikov a transmis, pe Twitter, că este recunoscător pentru ajutorul acordat pentru întărirea armatei ucrainene.

4 additional HIMARS have arrived in??. Im grateful to @POTUS @SecDef Lloyd Austin III and ??people for strengthening of #UAarmy

We have proven to be smart operators of this weapon. The sound of the #HIMARS volley has become a top hit ? of this summer at the front lines!

????? pic.twitter.com/iOBoxfjV7e