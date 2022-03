LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 28 | Peste 100.000 de oameni trăiesc în condiții inumane în Mariupolul atacat continuu, spune Zelenski. Ambasadorul rus la ONU: „Încercăm să bombardăm într-un mod foarte delicat”

Forțele armate ucrainene au transmis că rușii au suferit pierderi mai mari în 26 de zile de război în Ucraina decât în cei 10 ani de invazie sovietică în Afganistan.

Potrivit ultimei estimări a armatei ucrainene, circa 15.300 de soldați ruși au fost uciși, inclusiv 6 generali. De asemnea, forțele ruse au pierut 509 tancuri, 99 de avioane și 123 de elicoptere.

