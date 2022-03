Războiul din Afganistan (1979-1989) a marcat o scădere considerabilă a prestigiului armatei sovietice în străinătate, iar retragerea a avut loc cu doar câteva luni înainte de căderea Uniunii Sovietice, menționează și The Guardian.

Potrivit ultimei estimări a armatei ucrainene, circa 15.300 de soldați ruși au fost uciși din 24 februarie până azi, inclusiv 6 generali. De asemenea, forțele ruse au pierut 509 tancuri, 99 de avioane și 123 de elicoptere.

Spre comparație, în zece ani de lupte în Afganistan, sovietici au pierdut 15.051 de soldați, printre care 5 generali, 385 de tancuri, 118 avioane și 400 de elicoptere.

According to the Armed Forces of #Ukraine, the losses of the #Russian army in Ukraine in 26 days of the war exceed the losses of the #Soviet army for 10 years of the war in #Afghanistan. pic.twitter.com/CIieerad5I