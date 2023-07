LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 521 | Un bloc de locuințe din Dnipro, lovit de o rachetă rusească. Bilanțul atacului

Un bloc de apartamente a fost lovit vineri seară de un atac rusesc asupra orașului ucrainean Dnipro, potrivit imaginilor distribuite de locuitori. Fotografiile și filmările arată pagube importante cauzate clădirii.

A missile strike by the Russians on a multi-story house in #Dnipro is reported. Details are still unknown. pic.twitter.com/C4lcLsFPm3

Vineri seară, s-au auzit explozii în orașele Dnipro și Zaporijie din Ucraina.

Televiziunea Suspilne Dnipro a relatat că s-au auzit explozii în jurul orei 20.30, în urma unei sirene de raid aerian.

Cam în aceeași perioadă în care au fost raportate exploziile, Forțele Aeriene au anunțat un risc de atac cu rachete balistice în regiunile din est și sudul țării. Cu puțin înainte de ora 21.00, Forțele Aeriene au raportat o decolare a unui avion de luptă rusesc MiG-31.

Ukraine Interior Minister Ihor Klymenko says a Russian missile struck a residential building in Dnipro this evening. First videos circulating from the attack site show damage to a high-rise apartment complex and several floors collapsed. There are wounded; rescuers at the scene. pic.twitter.com/q0SfMIuiEC