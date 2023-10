Kremlinul a plasat aglomerația Severodoneșk-Lîsiceansk-Rubijne sub controlul Republicii Tatarstan, transmite Centrul ucrainean de Rezistență Națională, preluat de Ukrainska Pravda.

Luând cuvântul la Forumul Xiangshan, cel mai mare eveniment de diplomaţie militară din China, Serghei Shoigu, ministrul rus al apărării, a declarat că politica occidentală reprezintă o amenințare cu o ciocnire între puterile nucleare, a acuzat țările occidentale că folosesc Ucraina drept „berbec” și a spus că activitățile militare-biologice ale SUA câștigă amploare, relatează agenția Interfax.

Occidentul a stabilit un curs pentru a provoca „înfrângere strategică” a Rusiei în „războiul hibrid dezlănțuit împotriva noastră”, iar „Ucraina a fost aleasă în mod cinic drept «berbec», căruia i se atribuie doar rolul unui consumabil”.

Linia occidentală de escaladare constantă a conflictului cu Rusia poartă amenințarea unei ciocniri militare directe între puterile nucleare, care este plină de consecințe catastrofale. Serghei Șoigu:

„Situația din zona de operațiuni militare speciale indică inutilitatea calculelor SUA și ale NATO conform cărora „vor fi capabili să submineze securitatea Rusiei și să ne lipsească de voința de a rezista”, a adăugat Șoigu.

Occidentul caută să răspândească potențialul de conflict în regiunea Asia-Pacific; „implicarea în confruntarea dintre state cu arsenale nucleare multiplică riscurile strategice”, a completat ministrul apărării.

Statele Unite au organizat un schimb de informații despre lansările de rachete cu Coreea de Sud și Japonia pentru a utiliza în continuare aceste date, iar „activitățile militar-biologice ale Statelor Unite câștigă amploare, în cadrul cărora a fost desfășurată o întreagă rețea de laboratoare în Singapore, Thailanda, Cambodgia și Republica Coreea”.

Pretențiile Occidentului față de Federația Rusă cu privire la scăderea pragului de utilizare a armelor nucleare sunt nefondate. Moscova a retras ratificarea Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare, dar „nu se vorbește despre distrugerea acestuia”, a încheiat demnitarul rus.

