Război în Ucraina, ziua 615 | Regiunea Sumî, lovită masiv de ruși în ultima zi. Avioanele olandeze F-16 pentru Ucraina vor ajunge în România în două săptămâni

Primele avioane de luptă F-16 de fabricaţie americană pe care Țările de Jos le donează Ucrainei vor ajunge la centrul de antrenament din România în termen de două săptămâni, a anunţat, luni, 30 octombrie, premierul olandez demisionar Mark Rutte.

„Mă aştept ca rachetele Patriot să fie livrate în scurt timp, pentru a ajuta Ucraina în iarna care urmează. Şi aceeaşi viteză este valabilă şi pentru avioanele F-16″, a declarat Rutte în timpul unei videoconferinţe cu preşedintele Ucrainei, care a fost postată pe X.

„Primele vor fi expediate la centrul de antrenament din România în următoarele două săptămâni, astfel încât din acea zi să ne pregătim pentru continuarea antrenamentelor”, a mai spus el.

The Netherlands will continue to support Ukraine in the face of continued Russian aggression, as much and for as long as necessary. The devastating situation in Israel and Gaza will not divert our attention away from Ukraine. The existential need to push back against Russian…