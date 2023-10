Conform presei ruse de stat, oamenii au apărut pe acoperişul aeroportul şi pe piste. Înregistrări video postate pe Telegram arată zeci de bărbaţi doborând bariere. În incinta aeroportului, manifestanții au încept să controleze maşinile.

Pe o altă înregistrare poate fi văzut un bărbat pe una dintre aripile unui avion al companiei ruse Red Wings.

Mobs break into the Makhachkala airport, in Russias north Caucasus, looking to lynch Jews after rumors spread about the arrival of Jewish refugees from Israel. pic.twitter.com/stMvyqNUqv — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) October 29, 2023

Potrivit site-ului specializat Flightradar, un zbor de la Tel Aviv al acestei companii a aterizat la ora locală 19.00 la Mahacikala. Potrivit publicației independente Sota, este vorba despre un zbor de tranzit care urma să decoleze către Moscova la ora locală 21.00.

Un oficial israelian din domeniul securității, citat de The Times of Israel, a declarat că „un număr limitat de israelieni și evrei sunt în prezent izolați și sub pază la aeroportul” din Mahacikala.

The atmosphere at Makhachkala airport continues to heat up



A crowd in #Dagestan has broken through to the roof of the terminal, Russian propagandists report from the scene.#Makhachkala airport is temporarily closed for arrivals and departures. A huge number of law enforcers… pic.twitter.com/6j6SaSDRNW — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2023

Recomandări REPORTAJ. Mateș, câinele credincios care își așteaptă de trei ani stăpânul decedat în fața unei biserici din Transilvania: „L-a iubit mult”

Înainte de a pătrunde în terminal, mai mulţi manifestanţi au început să verifice paşapoartele persoanele care ieşeau din aeroport în încercarea de a-i găsi pe cetăţenii israelieni.

A crowd was forced off the runway and moved outside the airport. Four people were injured. https://t.co/lAsnCFxOtX pic.twitter.com/tFGqVwSDgT — Russian Market (@runews) October 29, 2023

Unul dintre ei ţinea o pancartă pe care se putea citi „Ucigaşii de copii nu-şi au locul în Daghestan”, în timp ce alţii strigau „Allah Akbar”.

„Ceea ce se întâmplă în prezent la Mahacikala este rău. Foarte foarte rău”, a comentat pe X şefa televiziunii Russia Today, Margarita Simonian.

Agenţia aviaţiei ruse a anunţat ulterior că aeroportul din Mahacikala a fost închis temporar duminică după intruziunea unei mulţimi ostile Israelului şi forţe de ordine au fost deplasate la faţa locului. Autoritățile ruse au subliniat că situația este sub control.

Recomandări Ce putem învăța de la oamenii care se luptă cu statul pentru o viață normală, în cartierul lor. „În loc să ne plângem, ne putem lua același timp să-i scriem autorității responsabile”

„În urma intruziunii unor necunoscuţi în zona de trafic a aeroportului din Mahacikala, s-a decis să închidem temporar aeroportul pentru sosiri şi plecări”, a precizat Rossaviaţia.

Foto: captură video Russian Market / Twitter.com

Urmărește LIVETEXT desfășurarea războiului dintre Hamas și Israel