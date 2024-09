Cel puţin două persoane au fost ucise, iar alte 23 au fost rănite în noaptea de marţi spre miercuri în atacuri aeriene efectuate de ruși la Liov, un oraş mare situat în vestul Ucrainei, a anunţat guvernatorul regional Maksîm Kozîţki, relatează AFP, potrivit news.ro.

Cinci dintre răniţi sunt copii, iar mai multe imobile rezidenţiale au fost atinse în aceste atacuri, a precizat pe Telegram guvernatorul din Liov.

Persoanele ucise sunt o infirmieră în vârstă de 50 de ani şi un bărbat care nu a fost identificat imediat, a declarat primarul oraşului, Andrii Sodovîi.

Another video from Lvov…🇺🇦authorities report 2 civilians killed and „obviously” the Russian strikes targeted specifically civilian targets pic.twitter.com/jfu9W5EM1t