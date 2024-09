Consilierul adjunct pentru securitate naţională al SUA, Jon Finer, a fost primit miercuri, la Kiev, de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi alţi oficiali pentru a discuta despre priorităţile Ucrainei pentru restul mandatului preşedintelui Joe Biden, au declarat oficiali americani, citaţi de Reuters, potrivit news.ro.

Discuţiile lui Finer au inclus o întâlnire de 90 de minute cu oficiali militari ucraineni pentru a discuta despre stadiul războiului şi strategia de viitor, au declarat oficialii pentru Reuters.

Forţele ruse avansează lent în estul Ucrainei, în timp ce trupele ucrainene au făcut o incursiune îndrăzneaţă în regiunea Kursk, din vestul Rusiei. Următoarele luni sunt esenţiale pentru Zelenski, care încearcă să câştige mai mult sprijin din partea Occidentului şi să reia iniţiativa în război.

Finer a primit informaţii actualizate cu privire la modul în care se desfăşoară incursiunea din Kursk, au declarat oficialii.

„În timp ce se afla la Kiev, domnul Finer a avut ocazia să se întâlnească cu preşedintele Zelenski şi cu alţi oficiali ucraineni cheie pentru a coordona planificarea noastră strategică pentru restul mandatului preşedintelui Biden”, a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate al Casei Albe, Sean Savett.

