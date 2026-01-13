Primarul urmează să fie încarcerat

Curtea de Apel Constanța a respins apelul inculpatului și a menținut decizia Tribunalului Constanța. Decizia instanţei este definitivă. Prin urmare, Liviu Cristian Negoiță a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare și urmează să fie încarcerat.

„În baza art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge apelul declarat de inculpatul Negoiţă Liviu Cristian împotriva sentinţei penale nr. 77/07.02.2025 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 7594/118/2022, ca nefondat. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul Negoiţă Liviu Cristian la plata sumei de 800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă”, se arată în hotărârea Curții de Apel Constanța.

Primarul de la Cernavodă a fost judecat pentru că a făcut plăţi nelegale de peste 9,3 milioane de lei către un club sportiv.

Acuzat de finanțarea ilegală a clubului Axiopolis Cernavodă

Liviu Cristian Negoiţă a fost trimis în judecată, în noiembrie 2022, de procurorii DNA pentru că: „în perioada aprilie 2017- august 2019, (…) ar fi aprobat, fără respectarea dispozițiilor legale, un număr de 33 de ordonanțări din partea Primăriei municipiului Cernavodă, prin care ar fi fost dispusă plata nelegală a sumei totale de 9.307.790 lei, în folosul unui club sportiv”.

El a fost acuzat de DNA că a aprobat plăți ilegale în valoare de 9,3 milioane de lei pentru clubul Axiopolis Cernavodă.

Instanța a menținut sechestrul asigurător asupra bunurilor inculpatului

Deși Unitatea Administrativ-Teritorială Cernavodă nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, instanța a dispus confiscarea specială a sumei de 9.307.790 lei „în folosul statului”, banii fiind considerați obținuți prin comiterea infracțiunii, potrivit deciziei Tribunalului Constanța, care a fost menținută de instanța de apel.

Totodată, a fost menținut sechestrul asigurător instituit de DNA asupra bunurilor inculpatului, până la concurența sumei ce urmează a fi confiscată.









