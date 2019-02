„Din ce am înțeles, acel articol care a stârnit foarte multe nemulțumiri a fost insiprat de regulamentul, că tot vă interesează foarte mult, regulamentul pentru desemnarea procurorilor europeni. Fiind acoptată și ordonanță, în sensul ăsta, care permite judecătorilor să devină procurori europeni. Și se pare că s-au gândit că dacă este un model european, poate fi introdus și în legislația noastră. Dacă acel articol a generat atât de multă nemulțumire, după întâlnirea de azi, doamna prim- ministru și dlomnul ministru vor lua o decizie”, a spus Dragnea, la Parlament.



Întrebat despre acel articol care scoate secția de investigare a magistraților de sub tutela procurorului general, Dragnea a replicat: „Dacă-mi permiteți, și dvs, și dl Oprișan – surprinzător la dumnealui – greșiți. Eu m-am uitat, am vorbit cu câțiva specialiști, cum să se spună că se scoate secția de sub tutela procurorului general? În primul rând, cuvântul tutelă e folosit greșit. Cred că trebuie să vorbiți cu specialiști”, a spus Dragnea.

Despre afirmaţiile lui Marian Oprişan, Dragnea a replicat, ironic: „Eu nu am experienţa domnului Oprişan, aşa că nu comentez”.

La insistenţele presei, Dragnea a continuat: „Știu că aveți chef de vorbă, v-am răspuns cu toată delicatețea și cu tot respectul. Nu vreau să mai discut despre această ordonanță”.



Liderul PSD Vrancea, Marian Oprişan a transmis, luni, înainte de şedinţa Biroului Permanent al PSD, că s-ar impune modificarea Ordonanţei 7, de modificare a legilor justiţiei. Liderul judeţean afirmă că este nevoie de trecerea secţiei speciale de anchetare a mafistraţilor în subordinea Procurorului general şi nu a Ministerului Justiţiei, cum prevede Ordonanţa adoptată săptămâna trecută de Executiv.

