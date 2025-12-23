Aceştia sunt acuzaţi de agresarea a doi cetăţeni nepalezi în Cluj-Napoca, în vara acestui an. Unul dintre cei atacaţi a ajuns la spital în comă, având răni grave care i-au pus viaţa în pericol.

În urma investigaţiilor, procurorii au decis trimiterea în judecată a trei persoane. Primul inculpat este acuzat de tentativă de omor calificat şi tâlhărie calificată, al doilea de tentativă de tâlhărie calificată şi tâlhărie calificată, iar cel de-al treilea doar de tâlhărie calificată, potrivit PICCJ. Faptele au avut loc în data de 26 august 2025, în jurul orei 23.40, lângă o trecere la nivel cu calea ferată din municipiul Cluj-Napoca.

Procurorii au descris incidentul astfel: „În data de 26.08.2025, în jurul orei 23.40, în timp ce se afla în proximitatea unei treceri la nivel cu calea ferată din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, primul inculpat, însoţit de ceilalţi doi inculpaţi, i-a aplicat persoanei vătămate, cetăţean nepalez, mai multe lovituri cu un obiect contondent (bucată de lemn), pumni şi picioare la nivelul capului, spatelui şi picioarelor. Persoana vătămată a căzut la pământ ca urmare a agresiunilor suferite, fiindu-i produse leziuni traumatice pentru care sunt necesare 55-60 de zile de îngrijiri medicale, leziunile traumatice de la nivelul cranio-cerebral punându-i în primejdie viaţa.”

După ce victima a fost rănită grav şi incapabilă să se apere, ceilalţi doi inculpaţi i-au furat un pachet de ţigări din buzunar, conform detaliilor oferite de procurori. În plus, al doilea inculpat a atacat un alt cetăţean nepalez, lovindu-l cu pumnul în faţă. Motivul agresiunii a fost refuzul victimei de a-i da ţigările, spunând că nu dispune de acestea.

Primul inculpat se află în arest preventiv, în timp ce ceilalţi doi sunt sub control judiciar. Rechizitoriul întocmit de procurori a fost transmis Tribunalului Cluj, instanţa care urmează să judece cazul. News.ro menţionează că victima transportată la spital după agresiunea din august era în comă şi a necesitat îngrijiri medicale de lungă durată.

