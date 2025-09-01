Doi străini au fost abordați de persoane necunoscute

Conform Poliției Cluj, incidentul s-a petrecut în noaptea de 26/27 august. Doi bărbați străini, în vârstă de 25 și 30 de ani, au fost abordați de persoane necunoscute în timp ce se deplasau pe jos.

În urma unui conflict spontan, unul dintre ei a fost lovit cu palma, iar celălalt cu un obiect contondent în zona capului.

„La faţa locului au intervenit echipaje de poliţie şi ambulanţă. Una dintre victime a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, în timp ce cealaltă a refuzat asistenţa”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, citat de News.ro.

Identificarea suspecților

Poliţiştii Secţiei Regionale Poliţie Transporturi Cluj au identificat doi suspecți sâmbătă – doi tineri de 18 şi 20 de ani, din Cluj-Napoca și comuna Apahida. Inițial, ambii au fost reținuți pentru 24 de ore.

În data de 31 august, judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile doar a tânărului de 18 ani, Samir L.

Motivul atacului

Isabela Maria Balogh, avocata care l-a reprezentat din oficiu pe Samir, a oferit detalii despre motivul atacului. Conform declarațiilor clientului său, incidentul a fost declanșat de comportamentul celor doi cetățeni străini față de sora și iubita agresorului.

Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia
Recomandări
Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia

Samir susține că sora sa de 16 ani și iubita de 14 ani au mers la o farmacie non-stop înainte de miezul nopții. Pe drum, ele s-au întâlnit cu doi cetățeni asiatici care au încercat să intre în vorbă cu ele „la modul sexual”.

Conflictul a escaladat

Agresorul afirmă că unul dintre străini a intrat în spațiul personal al iubitei sale, moment în care sora sa și-a sunat partenerul. Samir și cumnatul său au venit la fața locului, observând cum iubita lui Samir era trasă de haine.

Conform relatării lui Samir, cumnatul său a încercat să discute cu unul dintre străini, dar acesta l-a lovit în burtă. Ca răspuns, Samir l-a lovit în față pe străin, care a căzut, s-a ridicat şi a plecat.

Cel de-al doilea cetățean străin a rămas la fața locului și a devenit ținta agresiunii severe. Avocata a declarat că acesta a folosit un băț gros de un metru lungime, cu care l-a lovit pe străin peste cap, picioare și spate.

Amintim că un livrator originar din Bangladesh a fost lovit cu pumnul în față marți seară, 26 august, de un tânăr din București care l-a filmat. Asiaticul l-a întrebat ce are cu el, iar agresorul i-a răspuns: „Ești un invadator”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Am fost la Big Little Festival cu fetițele mele și cu soțul și, surprinzător, ne-a plăcut mult tuturor: „Cel mai mult mi-a plăcut că am fost cu tine!”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nina și Ion Iliescu au crescut un băiat, care și-a pierdut părinții într-un accident aviatic. Cele mai recente imagini cu bărbatul au stârnit un val de reacții
Viva.ro
Nina și Ion Iliescu au crescut un băiat, care și-a pierdut părinții într-un accident aviatic. Cele mai recente imagini cu bărbatul au stârnit un val de reacții
Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de sindicatele din Educație
Unica.ro
Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de sindicatele din Educație
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Elle.ro
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu”. Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.RO
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu”. Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Primăria București anulează autorizația pentru marșul Noii Drepte: „Capitala României nu va fi locul de joacă al extremiștilor” I VIDEO
Știri România 19:23
Primăria București anulează autorizația pentru marșul Noii Drepte: „Capitala României nu va fi locul de joacă al extremiștilor” I VIDEO
Un livrator Glovo știe pe ce a cheltuit 12.000 de lei un bucureștean, într-o singură zi. Ce comandă a avut de livrat
Analiză
Știri România 18:46
Un livrator Glovo știe pe ce a cheltuit 12.000 de lei un bucureștean, într-o singură zi. Ce comandă a avut de livrat
Parteneri
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. Ce este clopidogrelul
Adevarul.ro
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. Ce este clopidogrelul
Când începe, de fapt, școala. Ultimele informații de la profesori: „Colegii noștri vor veni masiv în Piața Victoriei”
Fanatik.ro
Când începe, de fapt, școala. Ultimele informații de la profesori: „Colegii noștri vor veni masiv în Piața Victoriei”
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!
Financiarul.ro
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!

Monden

Imagini cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul pe litoralul românesc
Stiri Mondene 17:10
Imagini cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul pe litoralul românesc
Cum se implică Anghel Damian în viața fiului său. Theo Rose l-a dat de gol. „Chiar mi se pare că sunt cam norocoasă”
Stiri Mondene 17:10
Cum se implică Anghel Damian în viața fiului său. Theo Rose l-a dat de gol. „Chiar mi se pare că sunt cam norocoasă”
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Parteneri
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
TVMania.ro
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
ObservatorNews.ro
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
Tragedie cumplită: starul TV, diagnosticat cu un tip de cancer extrem de periculos! Cum se simte acum
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie cumplită: starul TV, diagnosticat cu un tip de cancer extrem de periculos! Cum se simte acum
Parteneri
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
GSP.ro
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
Americanii au luat decizia de urgență, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită în hotelul din New York
GSP.ro
Americanii au luat decizia de urgență, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită în hotelul din New York
Parteneri
Doi cetăţeni străini au fost agresaţi cu pumnii şi un obiect contondent în Cluj
Mediafax.ro
Doi cetăţeni străini au fost agresaţi cu pumnii şi un obiect contondent în Cluj
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
Wowbiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
Când vor fi încărcate cardurile sociale cu 125 de lei
KanalD.ro
Când vor fi încărcate cardurile sociale cu 125 de lei

Politic

Guvernul Bolojan îşi asumă la această oră răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale: „Statul este plin de nedreptăți. Fiecare se descurcă cum poate”
LiveText
Politică 19:20
Guvernul Bolojan îşi asumă la această oră răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale: „Statul este plin de nedreptăți. Fiecare se descurcă cum poate”
Nicuşor Dan își dorește ca hubul european de securitate să fie localizat la Constanţa, la Marea Neagră
Politică 18:48
Nicuşor Dan își dorește ca hubul european de securitate să fie localizat la Constanţa, la Marea Neagră
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile