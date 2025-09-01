Doi străini au fost abordați de persoane necunoscute

Conform Poliției Cluj, incidentul s-a petrecut în noaptea de 26/27 august. Doi bărbați străini, în vârstă de 25 și 30 de ani, au fost abordați de persoane necunoscute în timp ce se deplasau pe jos.

În urma unui conflict spontan, unul dintre ei a fost lovit cu palma, iar celălalt cu un obiect contondent în zona capului.

„La faţa locului au intervenit echipaje de poliţie şi ambulanţă. Una dintre victime a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, în timp ce cealaltă a refuzat asistenţa”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, citat de News.ro.

Identificarea suspecților

Poliţiştii Secţiei Regionale Poliţie Transporturi Cluj au identificat doi suspecți sâmbătă – doi tineri de 18 şi 20 de ani, din Cluj-Napoca și comuna Apahida. Inițial, ambii au fost reținuți pentru 24 de ore.

În data de 31 august, judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile doar a tânărului de 18 ani, Samir L.

Motivul atacului

Isabela Maria Balogh, avocata care l-a reprezentat din oficiu pe Samir, a oferit detalii despre motivul atacului. Conform declarațiilor clientului său, incidentul a fost declanșat de comportamentul celor doi cetățeni străini față de sora și iubita agresorului.

Recomandări Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia

Samir susține că sora sa de 16 ani și iubita de 14 ani au mers la o farmacie non-stop înainte de miezul nopții. Pe drum, ele s-au întâlnit cu doi cetățeni asiatici care au încercat să intre în vorbă cu ele „la modul sexual”.

Conflictul a escaladat

Agresorul afirmă că unul dintre străini a intrat în spațiul personal al iubitei sale, moment în care sora sa și-a sunat partenerul. Samir și cumnatul său au venit la fața locului, observând cum iubita lui Samir era trasă de haine.

Conform relatării lui Samir, cumnatul său a încercat să discute cu unul dintre străini, dar acesta l-a lovit în burtă. Ca răspuns, Samir l-a lovit în față pe străin, care a căzut, s-a ridicat şi a plecat.

Cel de-al doilea cetățean străin a rămas la fața locului și a devenit ținta agresiunii severe. Avocata a declarat că acesta a folosit un băț gros de un metru lungime, cu care l-a lovit pe străin peste cap, picioare și spate.

Amintim că un livrator originar din Bangladesh a fost lovit cu pumnul în față marți seară, 26 august, de un tânăr din București care l-a filmat. Asiaticul l-a întrebat ce are cu el, iar agresorul i-a răspuns: „Ești un invadator”.

