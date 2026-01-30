Loc de muncă de vis pentru iubitorii de animale, cu cazare gratis, pe o insulă din Țara Galilor

Insula pune la dispoziție un loc de muncă de vis pentru iubitorii de animale

Un loc de muncă unic este disponibil pe insula Skomer, situată în apropierea coastei sud-vestice a Țării Galilor, oferind ocazia de a contribui la conservarea păsărilor marine. Potrivit BBC, Wildlife Trust of South and West Wales (WTSWW) caută voluntari pentru a număra populațiile de pufini amenințate cu dispariția.

Voluntarii trebuie să se deplaseze pe Insula Skomer din Țara Galilor. Aici vor petrece câteva luni și cazarea este gratuită. Aplicațiile sunt deschise pentru primăvară, vară și toamnă.

Cum se desfășoară activitatea și ce presupune numărarea pufinilor

Operațiunea de numărare implică împărțirea insulei în secțiuni și numărarea păsărilor în apropierea apusului, când acestea se află în număr mai mare pe uscat.

„Folosim dispozitive de numărare și le inventariem pe cele de pe uscat, pe mare și în aer”, a explicat Rob Knott, ofițerul de vizite al insulei.

Pufinii sau papagalii de mare sunt clasificați ca fiind vulnerabili la extincție pe Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Foto: Sutterstock

Oportunitatea este considerată un loc de muncă de vis pentru iubitorii de animale

Deși pozițiile sunt neremunerate, WTSWW oferă cazare gratuită, acoperă cheltuielile de transport în Marea Britanie și oferă un stipendiu între 200 și 400 de lire sterline. În prezent, sunt disponibile trei posturi de voluntari pe termen lung și unul pentru monitorizarea păsărilor marine.

WTSWW a raportat un număr record de 43.626 pufini pe insulă, în 2025. Foto: Shutterstock

Voluntarii vor petrece aproximativ trei luni pe insulă, între sfârșitul lunii martie și septembrie, iar ofițerul de monitorizare a păsărilor marine va lucra între 23 mai și 23 iunie. Activitățile includ numărarea păsărilor marine, monitorizarea productivității puilor și observarea focilor cenușii, reptilelor, cetaceelor și altor specii în funcție de sezon.

O altă insulă din Țara Galilor oferă oportunițăți de joburi pentru doritori. Este vorba de o insulă cu doar trei locuitori, unde sunt căutați angajați ce vor fi plătiți cu 15 euro pe oră.

În 2025 a fost raportat un număr record de pufini

În 2025, WTSWW a raportat un număr record de 43.626 pufini pe insulă, în ciuda declinului global al populației. Potrivit organizației, această creștere se datorează abundenței de hrană în zonă și lipsei prădătorilor precum șobolanii și vulpile.

„Este greșit din atât de multe motive ca pufinii să fie pe lista speciilor vulnerabile, mai ales pentru că altădată erau extrem de numeroși. Facem tot posibilul să îmbunătățim situația”, a declarat Knott pentru sursa citată mai sus.

Insula din Țara Galilor este recunoscută pentru diversitatea sa faunistică și pentru populația mare de pufini. Foto: Shutterstock

Insula Skomer este considerată un paradis natural

Skomer este o insulă de 2,92 kilometri pătrați, administrată de WTSWW, și este recunoscută pentru diversitatea sa faunistică.

Păsările marine, inclusiv pufinii, sunt emblematice pentru acest loc, afirmă Ron Knott, care a descris activitatea de numărare a păsărilor ca fiind „o adevărată provocare”. Potrivit acestuia, „pufinii sunt păsări absolut iconice”.

Societatea pentru Conservarea Marină a declarat că apele din jurul insulei Skomer și ale peninsulei Marloes sunt singura zonă marină de conservare din Țara Galilor. Astfel, Skomer nu este doar o destinație pentru iubitorii de natură, ci și un exemplu de protecție activă a biodiversității.

Cum ajungi pe insula Skomer din Țara Galilor

Skomer se află la un kilometru de coasta Pembrokeshire, iar accesul se face cu barca. Excursiile sunt programate la fiecare 30 de minute între orele 10.00 și 12.00, din aprilie până în august, iar returul începe de la ora 15.00.

În luna septembrie, cursele sunt mai rare, în funcție de cerere, iar vinerea nu sunt disponibile. Pe insulă nu există magazine, iar vizitatorii trebuie să își aducă propriile provizii. Deși nu are locuitori permanenți, personalul WTSWW stă aici timp de aproximativ nouă luni pe an, iar cazarea pentru turiști este disponibilă prin intermediul hostelului administrat de organizație.

