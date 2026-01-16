Insula Bardsey caută muncitori

Insula Bardsey, cunoscută în limba galeză sub numele de Ynys Enlli, a scos la concurs trei posturi: asistent îngrijitor de animale, îngrijitor de animale și responsabil cu informarea publicului.

Oferta ar putea părea obișnuită, însă contextul este unul cu totul special. Bardsey este o insulă mică, situată în apropierea peninsulei Llyn, în nordul Țării Galilor, unde trăiesc mai multe animale decât oameni.

Doar trei locuitori și sute de animale

Conform publicației Blic, parte a grupului Ringier, insula are doar trei rezidenți permanenți, dar găzduiește aproximativ 300 de oi și 200 de foci cenușii.

Este un loc izolat, fără mașini și fără conexiune la rețeaua de electricitate.

Cu toate acestea, Bardsey se mândrește cu o natură spectaculoasă. Datorită peisajelor sale, este supranumită de unii „poarta raiului”.

Locul ideal pentru observarea stelelor

Un alt atu al insulei este faptul că găzduiește primul refugiu european de cer întunecat, fiind un loc ideal pentru observarea stelelor, datorită nivelului extrem de redus de poluare luminoasă.

În fiecare vară, insula atrage sute de turiști, în căutarea unui concediu liniștit, departe de aglomerație.

Pe Bardsey există doar aproximativ 15 clădiri, folosite fie ca locuințe de vacanță, fie ca spații de cazare pentru lucrătorii sezonieri.

Salariu de 15 euro pe oră și cazare gratuită

Primele două posturi scoase la concurs presupun locuirea pe insulă, iar angajații selectați vor beneficia, pe lângă salariu, de cazare gratuită.

Al treilea loc de muncă poate fi desfășurat de la distanță.

Salariul oferit este de aproximativ 12,71 de lire sterline pe oră, echivalentul a circa 15 euro.

Totuși, cei interesați trebuie să țină cont de dificultatea accesului pe insulă. Bardsey poate fi atinsă doar cu barca, din Port Meudwy.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Bardsey Island Boat Trips, ambarcațiunile circulă doar atunci când condițiile meteo permit și există suficientă cerere. În plus, prețul unui bilet este de 57 de euro de persoană, pentru o traversare de aproximativ 20 de minute.

Anut trecut, o organizație de protecție a mediului din Scoția căuta o persoană dispusă să trăiască timp de șase luni pe o insulă nelocuită, pentru un salariu de 30.000 de euro și cazare gratuită.

