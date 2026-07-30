Șoferii care alimentează în București plătesc, joi, 30 iulie 2026, între 9,21 și 9,29 lei pentru un litru de benzină standard și între 10,17 și 10,28 lei pentru un litru de motorină standard.

Comparativ cu ziua precedentă, toate rețelele de benzinării au operat majorări de preț la benzină, iar în cazul motorinei cele mai multe lanțuri au afișat noi scumpiri la pompă.

Cât costă benzina în București, joi, 30 iulie

Cel mai mic preț al benzinei standard din București este de 9,21 lei/litru, fiind practicat de stațiile Petrom. Față de miercuri, Petrom a majorat prețul benzinei cu 5 bani/litru, de la 9,16 lei la 9,21 lei/litru, însă rămâne rețeaua cu cel mai mic tarif din Capitală.

La Socar, benzina standard s-a scumpit cu 8 bani/litru, de la 9,16 lei la 9,24 lei/litru. OMV a majorat prețul benzinei cu 5 bani/litru, de la 9,22 lei la 9,27 lei/litru.

Cele mai mari creșteri au fost operate de MOL și Rompetrol, care au scumpit benzina cu 12 bani/litru, de la 9,15 lei la 9,27 lei/litru. La Lukoil, benzina standard a crescut cu 5 bani/litru, de la 9,24 lei la 9,29 lei/litru, acesta fiind și cel mai ridicat preț dintre rețelele analizate.

În principalele orașe din România, cel mai mic preț al benzinei standard este de 9,18 lei/litru în Timișoara. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, prețul minim este de 9,21 lei/litru.

Cât costă motorina în București, joi, 30 iulie

Cel mai mic preț al motorinei standard din București este de 10,17 lei/litru, fiind practicat de Petrom și Socar. Față de miercuri, Petrom și Socar au majorat prețul motorinei cu 10 bani/litru, de la 10,07 lei la 10,17 lei/litru. La OMV, motorina standard se menține la 10,23 lei/litru, fără modificări față de ziua precedentă. MOL a scumpit motorina cu 24 bani/litru, de la 9,98 lei la 10,22 lei/litru, cea mai mare majorare dintre rețelele analizate.

Rompetrol a majorat prețul motorinei cu 18 bani/litru, de la 10,10 lei la 10,28 lei/litru, iar Lukoil a scumpit carburantul cu 10 bani/litru, de la 10,18 lei la 10,28 lei/litru. Cele două rețele afișează astfel cel mai ridicat preț al motorinei standard din București.

Potrivit Peco Online, cel mai mic preț al motorinei standard este de 10,13 lei/litru în Timișoara. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, prețul minim este de 10,17 lei/litru.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, joi, 30 iulie

Cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,65 lei/litru și este disponibilă la o stație Petromar din Alexandria, județul Teleorman, situată pe strada Dunării, nr. 201 (370)-270. În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei/litru, fiind afișat de o stație Gazprom.

În ceea ce privește principalele orașe din România, Timișoara are cel mai mic preț la benzină, de 9,18 lei/litru. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, litrul de benzină standard pornește de la 9,21 lei. La motorină, cel mai mic preț este de 10,13 lei/litru în Timișoara, în timp ce în București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța motorina standard poate fi cumpărată de la 10,17 lei/litru.

Prețurile sunt actualizate la momente diferite pe parcursul zilei și pot exista diferențe între valorile afișate online și cele de la pompă. Șoferii sunt sfătuiți să verifice tariful înainte de alimentare.