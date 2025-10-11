Necunoscut la Budapesta

Pe străzile Budapestei, reacțiile au fost însă variate. Unii locuitori au aflat vestea abia de la reporteri, iar mulți au recunoscut că nu auziseră niciodată de Krasznahorkai.

O tânără, întrebată despre laureatul maghiar, s-a arătat surprinsă: „Cine este?”. După ce i s-a spus numele, a adăugat: „Ah. Bravo! Felicitări!”.

La rândul său, o femei a declarat că nu au auzit niciodată de acest nume, în timp ce un bărbat, intervievat pe străzile din Budapesta dacă îl cunoaște pe László Krasznahorkai, a răspuns scurt: „Nu!”.

Alte persoane au declarat înă că îi cunosc operele, în timp ce unii au spus că au citit romanele sale și că îi apreciază stilul.

Potrivit Academiei Suedeze, Premiul Nobel pentru Literatură i-a fost acordat lui László Krasznahorkai „pentru opera sa captivantă și vizionară, care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.

Trăiește retras în munții din Szentlászló

Născut la Gyula, în 1954, Krasznahorkai este considerat unul dintre cei mai importanți autori maghiari contemporani. Cunoscut pentru romanele sale dense, postmoderne și melancolice, el a debutat ca redactor înainte de a deveni scriitor independent în 1984.

Trăiește retras în munții din Szentlászló, dar păstrează o locuință și în Ungaria natală. Printre cele mai cunoscute lucrări ale sale se numără Sátántangó (1985) și The Melancholy of Resistance (1989), ambele ecranizate de regizorul Béla Tarr.

Deși continuă să fie asociat cu Ungaria, scriitorul a trăit în ultimii ani în exil autoimpus la Berlin și Trieste.

Un opozant al lui Viktor Orban

Potrivit The Guardian, el nu și-a ascuns critica față de regimul lui Viktor Orbán, despre care a vorbit în repetate rânduri.

În romanul Baron Wenckheims Homecoming, publicat și în română, apare un personaj autoritar și corupt, identificat de critici drept o aluzie la premierul ungar.

Într-un interviu pentru Yale Review, Krasznahorkai a mărturisit că alegerea lui Donald Trump l-a umplut de „groază”, iar tăcerea lui Orbán în fața acțiunilor lui Putin a numit-o rezultatul unei „mentalități psihiatrice”.

Deține o firmă cu un singur angajat

Pe plan profesional, firma sa, Krasznahorkai Irodalmi Kft., activă din 2019 și cu un singur angajat, a avut rezultate financiare fluctuante, relatează Blikk.

Deși anul trecut a înregistrat pierderi operaționale, bilanțul final a fost pozitiv, datorită unui „venit extraordinar” de 92,63 milioane de forinți, provenit din premii literare și distincții pentru întreaga carieră.

Această sumă explică și creșterea costurilor salariale la 111,5 milioane de forinți (285.000 de euro), față de media de 15–24 milioane din anii anteriori.

În 2024, Krasznahorkai a câștigat și Premiul Literar Internațional Kulturhuset Stadsteatern pentru romanul 07769, însoțit de o recompensă financiară de 75.000 de coroane suedeze (aproximativ 2,6 milioane de forinți), contribuind astfel la rezultatele excepționale ale anului.

