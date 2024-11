„Explozii în oraș. Forțele de apărare aeriană acționează. Rămâneți în adăposturi!”, a transmis administrația orașului Kiev pe Telegram.

Deși nu au fost raportate victime sau pagube semnificative în Kiev, resturi căzute din rachete au rănit un bărbat de 48 de ani în regiunea din jurul capitalei și au provocat un incendiu la un depozit.

În stația centrală de metrou Universitet, copii mici dormeau pe saltele de yoga și femei în vârstă în scaune pliabile. Mulți dintre aceștia s-au plâns de lipsa de somn din cauza atacurilor frecvente cu drone, care declanșează alarmele de raid aerian ce răsună în tot orașul și vibrează pe telefoane.

„Diminețile sunt complet distruse. Am început facultatea în septembrie și fiecare dimineață a fost distrusă de rușii sângeroși. Nu pot dormi, nu pot gândi și beau băuturi energizante tot timpul”, a povestit Mykyta, un adolescent care se adăpostea cu câinele său în metrou.

Sistemul energtic ucrainean suferă de pe urma atacurilor rusești

Ucrainenii se temeau de luni întregi de un atac masiv cu rachete, îngrijorați că acesta ar putea lovi din nou sistemul energetic. Acesta este deja vulnerabil, iar noi pagube ar putea duce la pene de curent prelungite în perioada de iarnă. Potrivit forțelor aeriene, apărarea aeriană a interceptat două rachete de croazieră, două rachete balistice și 37 de drone în întreaga țară.

Kievul se confruntă aproape zilnic cu atacuri cu drone din partea Rusiei. Primarul orașului, Vitali Klitschko, a precizat că, dimineața, o dronă încă mai survola centrul Kievului.

Atacul a dus la raționalizarea currentului electric

La începutul acestui an, Rusia a atacat infrastructura energetică a Ucrainei, provocând pene de curent semnificative. Andrii Kovalenko, oficial în cadrul Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare, a avertizat că Rusia este pregătită să lanseze un nou atac „masiv”, având la dispoziție un număr considerabil de rachete de croazieră.

După atacul de miercuri, operatorul rețelei electrice Ukrenergo a anunțat că va impune restricții de furnizare a energiei pentru afaceri din cauza unei reduceri semnificative a importurilor de energie și a scăderii producției interne.

Restricțiile similare au fost aplicate pentru prima dată în august, după un atac masiv cu rachete și drone din partea Rusiei. Nu este clar dacă noile măsuri sunt direct legate de atacul recent.

DTEK, cel mai mare distribuitor privat de energie electrică din Ucraina, a precizat că aceste restricții vor afecta Kievul, regiunile învecinate, dar și Odesa, Dnipro și Donețk. Deși atacurile cu drone au continuat, Rusia nu a mai lansat rachete asupra Kievului din 26 august, atunci când a avut loc un atac masiv cu peste 200 de drone și rachete, care a ucis șapte persoane, conform autorităților ucrainene.

