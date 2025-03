Șase atacuri aeriene au avut loc, sâmbătă seara, în două cartiere ale oraşului din estul Ucrainei, al doilea ca mărime din țara vecină, a declarat un purtător de cuvânt al biroului procurorului, Dmitro Ciubenko, într-un videoclip postat pe Telegram.

🔴 Russian forces launched a drone attack on a military hospital in Kharkiv, causing casualties and widespread damage to medical and civilian infrastructure. The attack, reportedly carried out by Shahed-type drones, resulted in two confirmed deaths and at least 35 injuries. pic.twitter.com/a2E3v8Mc3O

Două persoane au fost ucise, fiind vorba de un bărbat de 67 de ani și o femeie de 70 de ani, iar alte 25 au fost rănite, printre care o fată de 15 ani.

„Clădiri rezidenţiale private au fost distruse, în timp ce clădiri de birouri, un centru medical, spaţii comerciale, garaje şi maşini au fost avariate”, a comunicat Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă.

Yesterdays Russian strike on Kharkiv sadly took the lives of two people. My condolences to their families and loved ones. Around 30 people were wounded—all have received the necessary medical assistance. I thank our rescuers and medics who work every day for our people.



Over… pic.twitter.com/qexcBzIN6v