Dacă și tu îți cauți locuri de muncă în Oradea sau oriunde altundeva în țară, uite de ce ai nevoie că să lucrezi în această branșă.

Un alt motiv pentru care este un job mai ales pentru cei foarte tineri (dar la care se pot adapta și tinerii cu alte prefixe de vârstă) este înclinația Generației Y (persoanele născute după 1990) către tot ceea ce înseamnă tehnologie, gadgeturi, aplicații, platforme sau rețele sociale.

Un avantaj al unui astfel de job este și posibilitatea stabilirii unui program flexibil, care să permită și lucrul de acasă, de pe propriul laptop/tabletă conectate la Internet.



O căutare pe principalele portaluri de job-uri după cuvântul cheie “Social Media” aduce sute de rezultate, iar numărul e în creștere. De ce? Pentru că toate companiile, mari sau mici, din domenii diverse, se mută în mediul online și au nevoie de oameni care să-i ajute să comunice prin toate instrumentele și rețelele sociale.

Mai mult, trebuie luat în cosiderare faptul că numeroase job-uri din alte departamente includ atribuții specifice Social Media, deci însușirea acestui set de atribuții te poate ajută pe mai multe planuri.



Te regăseșți în descriere? Ai o pasiune pentru tot ceea ce înseamnă comunicare în mediul online? Iată cum poți face o carieră din asta:

Profilul unui specialist Social Media – cerințele angajatorilor

Pentru că acest domeniul este unul foarte diversificat și aflat în continuă schimbare, există diferențe notabile, influențate de mai mulți factori: tipul de companie pentru care lucrezi (agenție sau client), tipul de job (entry-level, middle-level sau senior), mărimea și capitalul companiei, proiectul pentru care lucrezi.

Putem vorbi, totuși, de un set de aptitudini de bază care se regăsește în toate anunțurile de angajare și care este aplicabil sau transferabil, în situații diverse:



Abilități de copywriting – un angajat în social media, chiar dacă se află la început de carieră (și în special dacă are deja experiență relevantă), trebuie să știe să scrie. Și nu oricum, ci adaptat profilului și publicului companiei, culturii organizaționale și, desigur, produsului/serviciului promovat.



Mix între creativitate și analiză datelor – în ciuda opiniei generale că Social Media ar fi doar un mediu boem și creativ, Social Media înseamnă și cifre, statistici și rapoarte. Trebuie să stăpânești câteva tool-uri utile pentru a putea măsura impactul mesajelor tale creative și boeme și pentru a îți îmbunătăți rezultatele și viitoarele campanii.

Cunoștințe de baza de Photoshop – nu ai întotdeauna timpul necesar să mergi la colegul de la design să îl rogi să îți facă vizualul unui Ad pentru pagină de Facebook, de aceea este bine să cunoști și tu câteva dintre funcțiile de bază ale programelor Adobe Creative Suite – Photoshop, Illustrator, InDesign etc.



Buna înțelegere a platformelor de socializare – această cerință se află întotdeauna pe primul loc și este justificată de faptul că platformele de social media reprezintă mediul tău de lucru. Nu te poți prezența la un interviu fără să știi ce înseamnă Facebook, Google+, Twitter, Instagram și restul platformelor în vogă.

Mai mult, încearcă nu doar să știi cum arată interfață fiecăruia, ci și ce tip de mesaje de promovare prind mai bine pe fiecare dintre ele și care este publicul fiecăreia dintre ele;



Înțelegerea comportamentului consumatorului – cel mai probabil, nu o să stăpâneșți aceste cunoștințe în momentul în care îți vei trimite CV-ul unei companii aflate în căutare de un guru al Social Media, dar odată ajuns la interviu, trebuie să știi măcar ce fel de public țintă are compania respectivă. Iar după angajare, este indicat să studiezi comportamentul acestui public țintă în detaliu, atât din statistici, cât și prin practică;



Urmărirea modificării algoritmului rețelelor sociale – acest lucru înseamnă un update zilnic al informațiilor pe care le detineai cu o zi în urmă. Social Media este un mediu dinamic, în care se creează reguli doar pentru a fi încălcate de cei care gândesc out of the box și care vin cu propuneri îndrăznețe și cu idei generatoare de engagement.

Dar pentru a ajunge în acest punct, trebuie să știi ce înseamnă fiecare platforma și cum să comunici cu succes pe fiecare dintre ele.

