Sursă video: Facebook/ Info Trafic București Ilfov

În mașină se aflau o mamă și cele două fetițe ale sale, care s-au autoevacuat înainte să se amplifice focul, a transmis autorul postării de pe Facebook Info Trafic București și Ilfov.

La fața locului s-au deplasat pompieri pentru stingerea incendiului care a cuprins autoturismul.

Conform postării, traficul este blocat de la intersecția cu Bd. Grigorescu până la Str. Firidei.

Știre în curs de actualizare!