Sursă video: Facebook/ Info Trafic București Ilfov
În mașină se aflau o mamă și cele două fetițe ale sale, care s-au autoevacuat înainte să se amplifice focul, a transmis autorul postării de pe Facebook Info Trafic București și Ilfov.
La fața locului s-au deplasat pompieri pentru stingerea incendiului care a cuprins autoturismul.
Conform postării, traficul este blocat de la intersecția cu Bd. Grigorescu până la Str. Firidei.
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