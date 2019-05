Transport for London (TfL), autoritatea londoneză de transport, a anunțat că 20 de de autobuze alimentate cu hidrogen, care sunt construite în Irlanda de Nord, vor circula pe trei dintre cele mai aglomerate rute din Londra începând de anul viitor.

Trecerea la autobuzele verzi face parte din obiectivul de a avea un sistem de transport în comun cu zero emisii în capitala Marii Britanii, conform Agerpres.

Autobuzele alimentate cu hidrogen vor fi introduse pe liniile 245, 7 şi N7, utilizate inclusiv de persoane care călătoresc către stadionul Wembley sau în West End, faimosul cartier al teatrelor din Londra.

TfL a anunțat că investește aproape 12 milioane de lire sterline (13,8 milioane euro) pentru cele 20 de autobuze ecologice și pentru infrastructura necesară alimentării acestora. Cinci milioane de lire sterline reprezintă finanțare cu bani europeni. Specialiștii autorității londoneze de transport se așteaptă ca noile autobuze alimente cu hidrogen să aibă costuri de întreținere asemănătoare celor care circulă cu motorină.

Pentru a încuraja adoptarea acestei tehnologii în alte orașe din Marea Britanie și din Europa, TfL a demarat o inițiativă pentru folosirea vehiculelor pe bază de hidrogen în Europa, cunoscută sub numele de proiectul JIVE (Iniţiativa comună pentru vehicule alimentate cu hidrogen în Europa – Joint Initiative for hydrogen Vehicles across Europe).

JIVE îşi propune reducerea costurilor acestor autovehicule prin achiziţionarea în comun cu alte autorităţi.

