Până la finalizarea lucrărilor pe Lotul 3, Pietrosu–Municipiul Buzău, încă în desfășurare, accesul pe autostradă se va face din DN 2, între Hanul lui Țintă și Spătaru, descărcarea având loc în sensul giratoriu de la Stâlpu.

Configurația rutieră asigură o distribuție eficientă a traficului: vehiculele grele vor fi direcționate spre Costești, continuând pe DN 2 (E85) pentru a evita zonele urbane aglomerate, iar traficul ușor va putea alege între Costești–DN 2 sau virajul spre sensul giratoriu de la Merei, cu acces pe DN 1B.

Deschiderea acestui tronson a fost posibilă datorită unui efort colectiv din partea antreprenorilor, autorităților centrale, echipelor DRDP Buzău și comunităților locale. Evenimentul este considerat un moment de referință pentru îmbunătățirea fluxului de trafic pe ruta București–Focșani și creșterea siguranței rutiere, conform sursei citate.

În ceea ce privește Lotul 3, constructorul turc a anunțat că deschiderea tronsonului Pietrosu–Municipiul Buzău, de 13,9 km, este preconizată în următoarele 3–4 săptămâni. Totuși, termenul depinde de condițiile meteo și de progresul lucrărilor.

Recomandări Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București

Odată cu finalizarea tronsoanelor din județul Buzău, DRDP va administra 220 de kilometri ai autostrăzii A7, de la km 0 până la Răcăciuni, județul Bacău, marcând un pas semnificativ în dezvoltarea infrastructurii rutiere din România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE