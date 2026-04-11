Bani în plus pentru tragerile suplimentare

Pentru a spori atractivitatea jocurilor de sărbători, Loteria Română a anunțat o infuzie de capital de 350.000 de lei la fondul de câștiguri pentru categoria I a extragerilor suplimentare, sumă distribuită astfel:

Loto 6/49: + 200.000 de lei

Joker: + 100.000 de lei

Loto 5/40: + 50.000 de lei

Reporturile la zi

Jucătorii au motive serioase să-și încerce norocul, având în vedere sumele colosale aflate în joc înaintea acestor trageri speciale. Reporturile cumulate la principalele categorii se prezintă astfel:

Joker (categoria I): Peste 62,84 milioane de lei (aproximativ 12,32 milioane de euro).

Loto 6/49 (categoria I): Peste 12,91 milioane de lei (peste 2,53 milioane de euro).

Noroc: Un report cumulat de peste 5,40 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro).

Loto 5/40 (categoria I): Peste 237.300 de lei (circa 46.500 de euro).

Super Noroc: Peste 156.000 de lei (peste 30.600 de euro).

Noroc Plus (categoria I): Peste 133.900 de lei (aprox. 26.200 de euro).

Atenție: duminică, 12 aprilie, nu se vor organiza extrageri loto.

Cât costă biletele?

Prețurile pentru o variantă simplă la jocurile Loteriei Române în cadrul acestor trageri sunt următoarele:

Loto 6/49: 16 lei

Joker: 14 lei

Loto 5/40: 10 lei

Noroc: 4 lei

Noroc Plus: 3 lei

Super Noroc: 2 lei

Aceste trageri speciale vin după un weekend norocos pentru mulți români. La extragerile precedente, desfășurate duminică, 5 aprilie 2026, Loteria Română a acordat peste 36.100 de premii, valoarea totală a câștigurilor depășind 3,51 milioane de lei.

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La extragerea Loto 6/49 din 12 februarie a fost acordat premiul cel mare la categoria I, în valoare de 22,9 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4,5 milioane de euro.

Biletul câștigător a fost cumpărat online, prin platforma amparcat.ro, și a inclus trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, pentru care s-a plătit 28 de lei. Acesta a fost primul premiu de categoria I obținut în 2026 la Loto 6/49.

Anterior, pe 9 noiembrie 2025, a fost câștigat iar marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape 49 de milioane de lei (circa 9,8 milioane de euro). Biletul a fost jucat online, pe site-ul Loteriei Române, iar prețul a fost de 12 lei.

