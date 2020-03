De Petre Dobrescu,

Prin urmare, incepand de astazi, agentiile loto sunt inchise.

Pentru cei care au jucat deja pentru tragerile loto de joi, 19.03.2020, facem precizarea ca aceste trageri vor avea loc in conformitate cu regulamentul de joc.

Plata câștigurilor se va face exclusiv la agențiile proprii casierie reședință de județ, lista acestora fiind disponibilă pe site la link-ul LISTA AGENȚII PLĂTITOARE . De asemenea, se vor face plăți la sediul Punctelor de Lucru Județene și la nivelul aparatului central , în conformitate cu plafoanele stabilite și comunicate pe site-ul www.loto.ro, la rubrica INFO LOTO – PLATA CÂȘTIGURILOR.

Joker

Noroc Plus

Super Noroc

LOTO. Joi, 19 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 15 martie, Loteria Romana a acordat 17.338 de castiguri in valoare totala de 1.002.022,85 lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 2,5 milioane lei (peste 517.300 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,11 milioane lei (peste 439.500 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 7 milioane lei (peste 1,46 milioane de euro), iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report de peste 275.800 de lei (peste 57.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de peste 875.400 de lei (peste 181.700 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de aproximativ 109.000 lei (peste 22.600 de euro). La categoria I a jocului Super Noroc se inregistreaza un report in valoare de peste 47.600 de lei.

La tragerea Joker de duminica, 15 martie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de peste 63.400 de lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 39-026 din Adjud, jud. Vrancea si a fost completat cu doua variante simple la Joker si o varianta la Noroc Plus.

