Situația lucrărilor pe Lotul 1

Lotul 1 din segmentul nordic al Autostrăzii A0, care leagă DJ601 de DN1 (Corbeanca) pe o distanță de 17,5 kilometri, a fost atribuit asocierii Impresa Pizzarotti – Retter Project Management. Contractul, în valoare de 815,08 milioane lei fără TVA, a fost semnat în septembrie 2023, după mai bine de patru ani de amânări și contestații. Lucrările efective au început în martie 2025.

Deși termenul de finalizare este aprilie 2027, Grupul Retter a anunțat recent că stadiul fizic al întregului lot a ajuns la 57,55%, iar pe sectoarele 3 și 4 lucrările sunt aproape finalizate, atingând un progres de 80%.

„Vom menține ritmul actual de lucru, iar din toamnă vom circula între DN1A și DN1 pe autostradă!“, au declarat reprezentanții Retter Group, promițând inaugurarea circulației pe această secțiune cu opt luni mai devreme decât termenul contractual.

Loturile Autostrăzii A0 Nord

Autostrada A0 București Nord este împărțită în patru loturi, având o lungime totală de 48 de kilometri:

  • Lotul 1: DJ601 – DN1 (Corbeanca), lungime de 17,5 kilometri, constructor: Impresa Pizzarotti – Retter Project Management. Lucrările includ 12 luni pentru proiectare și 22 de luni pentru execuție.
  • Lotul 2: DN1 (Corbeanca) – DN2 (Afumați), lungime de 19 kilometri, construit de asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL. Contractul, semnat în mai 2021, prevede 12 luni pentru proiectare și 22 de luni pentru execuție. O secțiune de 9,5 kilometri între DN1 și A3 a fost deschisă în noiembrie 2023, iar restul urmează să fie dat în folosință până la sfârșitul anului 2024.
  • Lotul 3: DN2 (Afumați) – DN3 (Cernica), lungime de 8,6 kilometri, realizat de China Civil Engineering Construction Corporation. Contractul a fost semnat în martie 2023, cu o durată de proiectare de 12 luni și o execuție de 18 luni. O porțiune de 2,3 kilometri este planificată pentru deschidere în decembrie 2024, iar finalizarea completă este preconizată pentru noiembrie 2025.
  • Lotul 4: DN3 (Cernica) – A2, lungime de 4,47 kilometri, construit de asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL. Contractul, în valoare de 312,6 milioane lei fără TVA, a fost semnat în august 2020, iar lucrările sunt planificate a dura 18 luni după proiectare.

În ciuda întârzierilor de pe Lotul 1, Cristian Pistol a subliniat că alte investiții în infrastructura de transport sunt în grafic. „Prioritatea nr. 1 pentru acest an este Autostrada Moldovei A7. Tot în acest an, vom deschide secțiunile Nădășelu – Poarta Sălajului de pe Autostrada Transilvania, Drumul Expres Brăila – Galați și loturile din Centura Capitalei A0 Nord”, a mai spus directorul CNAIR.

Detalii tehnice despre Lotul 1 (A0 Nord)

Lotul 1 al autostrăzii A0 Nord are o lungime totală de 17,5 kilometri și reprezintă segmentul care asigură legătura rutieră între autostrada A1 (zona Dragomirești/Joița) și Drumul Național 1 (Corbeanca).

Contractul de proiectare și execuție pentru acest tronson a fost atribuit asocierii italiano-române Impresa Pizzarotti & C SPA – Retter Projectmanagement, acesta fiind ultimul lot din inelul de autostradă al Capitalei (A0) care a intrat în faza de execuție. Proiectul tehnic presupune realizarea unor lucrări complexe de infrastructură, printre care un pasaj cu o lungime de 733 de metri ce supratraversează DN7 și linia feroviară București-Pitești, precum și un alt pasaj de 650 de metri situat peste râul Colentina și infrastructura feroviară adiacentă.

Termenul oficial de finalizare a întregului contract este stabilit pentru anul 2027, durata de execuție asumată fiind de 22 de luni de la emiterea ordinului de începere (eliberat în primăvara anului 2025). În ciuda termenului din 2027 pentru toți cei 17,5 kilometri, strategia actuală a constructorilor implică prioritizarea lucrărilor pe jumătatea estică a lotului. Planul este de a deschide anticipat circulația pe sectorul de aproximativ 8 kilometri dintre DN1A și DN1, asigurând astfel o conexiune fluentă în nordul județului Ilfov înainte de recepția finală a întregului proiect.

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