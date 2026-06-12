Potrivit informării transmise de constructor, obiectivul curent vizează deschiderea circulației rutiere pe tronsonul delimitat de intersecțiile cu DN1A (Mogoșoaia) și DN1 (Corbeanca) în toamna acestui an, o dată anterioară termenului prevăzut în contractul inițial.

Datele referitoare la etapele de construcție indică un avans inegal pe diversele sectoare și structuri ale șantierului:

  • Progresul pe sectoare: Lucrările aferente sectoarelor 3 și 4 au atins un stadiu de aproximativ 80%.
  • Infrastructura rutieră: Execuția părții de drumuri se apropie de nivelul de 90%. Totodată, antreprenorul raportează finalizarea integrală a relocărilor de utilități din zona șantierului.
  • Lucrările de artă (poduri/pasaje): Structurile 8, 9 și 10 au fost finalizate. La structura 7 a fost încheiată montarea tuturor celor 184 de grinzi necesare, în timp ce la structura 6 au fost poziționate 156 de grinzi din totalul proiectat de 228.

Activitățile aflate momentan în desfășurare pe șantier includ continuarea lucrărilor la restul structurilor, așternerea straturilor de mixtură asfaltică, precum și realizarea sistemelor de preluare a apelor pluviale (șanțuri și rigole).

Context și detalii tehnice despre Lotul 1 (A0 Nord)

Lotul 1 al autostrăzii A0 Nord are o lungime totală de 17,5 kilometri și reprezintă segmentul care asigură legătura rutieră între autostrada A1 (zona Dragomirești/Joița) și Drumul Național 1 (Corbeanca).

Contractul de proiectare și execuție pentru acest tronson a fost atribuit asocierii italiano-române Impresa Pizzarotti & C SPA – Retter Projectmanagement, acesta fiind ultimul lot din inelul de autostradă al Capitalei (A0) care a intrat în faza de execuție.

Proiectul tehnic presupune realizarea unor lucrări complexe de infrastructură, printre care un pasaj cu o lungime de 733 de metri ce supratraversează DN7 și linia feroviară București-Pitești, precum și un alt pasaj de 650 de metri situat peste râul Colentina și infrastructura feroviară adiacentă.

Termenul oficial de finalizare a întregului contract este stabilit pentru anul 2027, durata de execuție asumată fiind de 22 de luni de la emiterea ordinului de începere (eliberat în primăvara anului 2025).

În ciuda termenului din 2027 pentru toți cei 17,5 kilometri, strategia actuală a constructorilor implică prioritizarea lucrărilor pe jumătatea estică a lotului. Planul este de a deschide anticipat circulația pe sectorul de aproximativ 8 kilometri dintre DN1A și DN1, asigurând astfel o conexiune fluentă în nordul județului Ilfov înainte de recepția finală a întregului proiect. Autoritățile statului spun că întregul lot 1 Nord va fi dat în folosință până la finalul anului 2026.

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