Într-o jachetă și cu o cască de protecție, reporterul chinez stă pe marginea unui drum, în timp ce un tanc rusesc trece, zgomotos, pe lângă el. „Sunt în prima linie la Mariupol”, spune jurnalistul chinez ținând microfonul în mână, iar apoi intervievează un soldat rus care spune că nu are emoții pentru că „luptă de opt ani”. Într-o altă intervenție, Lu Yuguang stă de vorbă cu un grup de soldați ruși în spatele unui vehicul militar.

Postura în care se află Lu, un reporter de război cu experiență, este neobişnuită, având în vedere că este probabil singurul corespondent străin care se deplasează cu forţele ruse, în timp ce acestea îşi continuă invadarea brutală a Ucrainei, notează The Guardian.

Reporterul a relatat din orașele ucrainene aflate sub atacurile ruse încă de la începutul invaziei, în urmă cu aproape trei săptămâni, inclusiv din portul Mariupol, unde autoritățile locale spun că mii de oameni au fost uciși.

Astfel, Lu Yuguang pare să fi obţinut acces exclusiv să se alăture trupelor ruse pentru a relata despre conflictul din Ucraina. Pe 2 martie, el i-a luat un interviu liderului autoproclamatei „republici” Doneţk, Denis Puşilin, prilej cu care a observat că miliţia din Donetk nu se poate compara cu forţele ucrainene.

„Dar, cu ajutorul forţelor ruse, miliţia din estul Ucrainei a eliberat 40 de zone rezidenţiale din cadrul structurii administrative. Victoriile continuă să se adune”, a afirmat jurnalistul chinez.

The Guardian notează că nu are cunoștință de alți jurnaliști străini care relatează din locuri atât de apropiate de partea rusă a invaziei. O campanie de lungă durată a guvernului rus împotriva presei independente s-a intensificat de la începutul războiului, nenumărate instituții media din străinătate fiind nevoite să-și oprească relatările din Rusia după ce Vladimir Putin a promulgat o lege care prevede pedepse de 15 ani de închisoare pentru ceea ce Kremlinul consideră „răspândire de știri false”.

Ca atare, accesul neobișnuit al lui Lu la armata rusă este în contrast puternic cu cel al altor reporteri. De asemenea, această situație a alimentat noi întrebări cu privire la amploarea cooperării dintre Moscova și Beijing.

Din momentul în care cele două guverne au semnat un „parteneriat nelimitat”, cu puțin timp înainte ca Rusia să declanșeze invazia din Ucraina, Beijingul s-a străduit să echilibreze sprijinul său pentru Moscova cu ceea ce se întâmplă la nivel global, și anume condamnarea aproape unanimă a intervenției militare și impunerea unor sancțiuni internaționale.

În exterior, China a căutat să mențină o poziție neutră în conflict, dar a refuzat să eticheteze acțiunea militară a Rusiei drept o invazie sau un război și a amplificat narațiunile antioccidentale, dând vina pe SUA și NATO pentru conflict.

Beijingul a promovat, de asemenea, dezinformarea și teoriile conspirației promovate de ruși, inclusiv acuzațiile nedovedite conform cărora laboratoarele finanțate de SUA din Ucraina produceau în secret arme chimice, dar și afirmațiile timpurii ale presei de stat ruse cum că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a fugit din Kiev.

Lu Yuguang este un jurnalist cunoscut în China. Relatările sale din Ucraina au preluat și teme ale dezinformării ruse, cum ar fi afirmațiile că peste 1.000 de persoane sunt ținute ostatice, pe post de scuturi umane, de către militanții ucraineni. Cu toate acestea, interviurile sale cu victimele civile ucrainene i-au determinat pe trollii naționaliști și pro-ruși să-l acuze că a răspândit „zvonuri” pro-Ucraina și că este părtinitor.

Conform profilului său de pe site-ul „Phoenix TV”, precum şi a descrierii sale din presa chineză, Lu este un fost ofiţer al marinei Armatei Populare de Eliberare, care a trăit timp de mai multe decenii la Moscova. În acest interval, el a acoperit evenimente precum războiul din Cecenia, unde ar fi avut parte de protecţia armatei ruse.

A lot of questions floating around about this guy at the moment, who’s appeared in Mariupol, interviewing Russian soldiers on Chinese TV.



His name is Lu Yuguang and he’s Phoenix TV’s chief Moscow correspondent. He’s a former navy officer. pic.twitter.com/QlJzZJOdAG