„Cunosc această situație. Am primit două vești, o veste care m-a bucurat și una care m-a întristat. Vestea care m-a bucurat este că azi am salvat viața a doi oameni. Azi un bărbat cu un minor în brațe a amenințat că se aruncă de la etajul opt. Am reușit prin dialog să îl determinăm să renunțe la acest gest. Și el și copilul de patru ani sunt în siguranță datorită profesionalsmului”, a spus Lucian Bode.

Ministrul a mai precizat că „în timp ce interveneau la un incendiu, polițiștii au încercat să încătușeze un bărbat de 63 de ani aflat sub influența băuturilor alcoolice care refuza să părăsească locația și devenise recalcitrant”.

„Din păcate, bărbatul a intrat în stop cardio respirator și, din pacate, a decedat. Ancheta a fost preluată de un procuror și sunt convins că se va face urgent lumină în acest caz, cine este vinovat de moartea acestui om indiferent cum s-a comporat el. Eu le-am cerut să intervină cu calm”, a mai spus Bode.

Vineri, un bărbat de 63 de ani a murit în fața Autogării de Sud din Pitești, după ce a fost pus la pământ de trei polițiști, relatează site local E-Pitești.

Bărbatul refuzase inițial să iasă de pe o terasă unde izbucnise un incendiu și se certa cu oamenii legii, când a fost dat cu capul de pământ de unul dintre aceștia. Alți doi agenți s-au urcat cu picioarele pe el. La puțin timp, bărbatul a intrat în stop-cardiorespirator și a murit.

Cauza exactă a decesului va fi stabilită în urma necropsiei.

IPJ Argeș a anunțat că a deschis dosar penal pentru purtare abuzivă și ucidere din culpă, dosarul fiind preluat de Parchetul Pitești.

Avertizăm că imaginile de mai jos conțin scene care vă pot afecta emoțional.

Foto: Hepta

Citeşte şi:

Dan Barna spune că Florin Cîțu fusese informat despre posibila raportare greșită a deceselor COVID

Procurorii au ridicat ventilatoarele din TIR-ul ATI de la Spitalul „Victor Babeș”, unde au murit trei oameni

FOTO. Imagini cu momentul în care bărbatul care a murit la Pitești este trântit la pământ de polițiști

