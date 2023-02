Fostul premier a depus o acţiune în contencios-administrativ în care solicită Guvernului să emită o hotărâre pentru organizarea alegerilor locale în peste 50 de localităţi.

„De peste un an de zile, Guvernul refuză să respecte dreptul de vot a sute de mii de cetăţeni români care au dreptul să-şi aleagă primarul. Legea dispune ca în termen de 90 de zile de la vacantarea unei funcţii de primar sau de la dizolvarea unui consiliu local, deci în termen de maxim 90 de zile, Guvernul are obligaţia să organizeze alegeri. Guvernul refuză să organizeze alegeri locale în peste 50 de localităţi de peste un an de zile, a declarat Ludovic Orban înainte de primul termen al procesului desfăşurat la Curtea de Apel Bucureşti, potrivit Agerpres.

„Este un atac împotriva democraţiei, a dreptului de a alege şi a fi ales al cetăţenilor din aceste comunităţi locale. Guvernul atacă democraţia şi a ajuns să reprezinte un grav pericol pentru drepturile şi libertăţile cetăţenilor români”, a adăugat el.

Mai bine de jumătate de an fără alegeri locale

Pe lângă București, unde au trecut aproape 9 luni de când primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost condamnat în dosarul „Colectiv” și funcția de primar de sector a devenit oficial vacantă, în alte 49 de localități din România trebuie organizate alegeri locale parțiale pentru că funcția este vacantă. Potrivit Codului administrativ, „data organizării alegerilor pentru funcţia de primar se stabileşte de către Guvern”.

Recomandări EXCLUSIV. DNA anchetează modul în care a fost închiriat apartamentul de 6.500 de lire al directoarei ICR Londra. Cazul, dezvăluit de Libertatea în urmă cu două luni

În luna noiembrie 2022, Guvernul Ciucă a transmis într-un răspuns pentru Libertatea că încă nu a luat nicio decizie privind emiterea unei hotărâri care să conțină calendarul alegerilor și a evitat să avanseze un termen, fără să ofere însă și un argument. Contactat acum două luni de Libertatea, Executivul a spus că încă „analizează situația”.

Surse din cadrul Autorității Electorale Permanente (AEP) au declarat pentru Libertatea că instituția a comunicat în vara trecută Guvernului lista localităților în care trebuie să se facă alegeri și că responsabilitatea deciziei privind data aparține exclusiv Executivului.

„Trebuie să se dea o hotărâre de guvern ca să se facă alegeri. Noi am trimis o informare cu o listă de localități, inclusiv cu Bucureștiul, adică la sectorul 5. Însă, în acest moment, decizia este una eminamente politică”, au spus oameni din instituție, sub protecția anonimatului.

GSP.RO Păreau cuplul perfect, iar divorțul lor a șocat pe toată lumea. Cu cine a fost surprins acum la Roma

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Mutare șoc pe piața media! Mihai Bendeac a semnat cu rivalii?! Vedeta a făcut un anunț surpriză

Viva.ro Îl recunoști? Era unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de la noi, dar viața lui s-a schimbat după ce a divorțat de fosta soție, în doar un minut

Observatornews.ro Două cutremure de peste 7 în Turcia și Siria în mai puțin de 12 ore. Sunt peste 1.200 de morți, 5.000 de răniți, mii de clădiri prăbușite

Știrileprotv.ro Cu cât au fost amendați turiștii care au mers cu mașinile la cabana lovită de avalanșă, deși drumul era închis

FANATIK.RO Mariana Cojocaru anunță zodiile care scapă de greutăți în 2023. Norocul va fi de partea lor

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 6 februarie 2023. Leii ar fi bine să nu încerce să forțeze situațiile care nu le convin pentru că nu vor rezolva nimic pe această cale

PUBLICITATE Inovația digitală care vine în ajutorul părinților cu copii de peste 10 ani