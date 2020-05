Premierul Ludovic Orban isi scoate masca de protectie pentru a sustine un discurs la sosirea in tara a echipei de medici si asistenti care a participat in Italia, in perioada 07 – 24 aprilie, la misiunile destinate salvarii persoanelor afectate de noul tip de coronavirus, alaturi de personalul medical italian, la Baza 90 Transport Aerian Otopeni, sambata, 25 aprilie 2020. ALEXANDRU DOBRE/MEDIAFAX FOTO