UPDATE ora 15.00: Fostul premier a declarat, la finalul audierilor, că nu cunoaște obiectul dosarului penal și nu a fost implicat în procedura de achiziție a măștilor.

„Nu am avut nicio legătură cu derularea achizițiilor. Eu am participat la inaugurarea unei linii de producție, la invitația ministrului Energiei (nr. Virgil Popescu) și am salutat că începem să producem măști pentru că era o criză gravă”, a declarat Ludovic Orban.

El a declarat că va oferi procurorilor tot ce i se solicită. „Nu cunosc conținutul dosarului, nu mi s-a adus la cunoștință. Nu cunosc exact ce i se impută, ce infracțiune se consideră că a săvârșit directorul Romarm”, a completat el.

***

În acest dosar, au mai fost audiați ca martori Virgil Popescu, ministru al economiei în Guvernul Orban, și Claudiu Năsui, deținător al portofoliului economiei în guvernarea Cîțu, dar și generalul-maior Dragoș Popescu, șeful direcției medicale din MApN.

În acest dosar, pe 30 ianuarie 2023, procurorii DNA i-a reținut pe fostul selecționer Victor Pițurcă și Gabriel Țuțu, director al ROMARM revocat după deschiderea dosarului penal. A doua zi, avea să fie reținut și fiul lui Victor Pițurcă, Alexandru. Ulterior, ei au fost eliberați sub control judiciar.

Gabriel Ţuţu este cercetat de DNA pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, trafic de influenţă în formă continuată și fals intelectual pentru achiziţii de maşini de fabricare a măştilor sanitare neconforme în timpul pandemiei, livrate către spitalele Ministerului Apărării Naționale.

Firma implicată în dosar, care a livrat măștile, este a lui Alexandru Pițurcă, iar fostul selecționer Victor Pițurcă și-ar fi folosit influența pentru atribuirea contractului.

Potrivit DNA, în perioada martie 2020-16 septembrie 2021, Gabriel Ţuţu, director general ROMARM, a încheiat în condiţii dezavantajoase pentru companie două contracte de achiziţie publică ce vizau cumpărarea a şapte utilaje neconforme de producere a măştilor de protecţie, livrate către spitalele MApN.

Faptele au avut loc în timpul pandemiei de coronavirus, perioada 19 martie 2020 – 16 septembrie 2021. Potrivt anchetatorilor, Țuțu „ar fi încheiat cu o asociere de firme din care făcea parte și o societate controlată de cealaltă persoană cercetată în prezenta cauză, în condiții dezavantajoase pentru compania pe care o conducea, două contracte de achiziție publică (ce vizau cumpărarea a șapte utilaje neconforme de producere a măștilor de protecție).

MApN a încheiat contractul cu Helios Dentserv, dar ulterior 98% din bani au mers către PAV Green Energy, firma lui Piţurcă jr. O sută de mii de măşti FPP3 din acest contract au fost distribuite în unităţile sanitare ale MApN, iar după patru luni s-a descoperit că ele erau neconforme.

MApN a dat în judecată Helios Dentserv, cerându-şi banii înapoi, dar apoi părţile s-au împăcat.

Cazul, dezvăluit într-o investigație Libertatea

Pe 17 februarie 2022, Libertatea a publicat o investigație despre „pasa” de 11 milioane de lei pe care fiul lui Victor Pițurcă a primit-o din bugetul MApN, printr-o firmă care a livrat măşti neconforme pentru medicii din spitalele militare COVID.

Contractul dintre Helios Dentserv şi MApN a fost semnat în primul an al pandemiei, a treia zi de Paşti, pe 21 aprilie 2020, după o procedură de negociere fără publicare prealabilă.

