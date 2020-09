Scandal după vizita lui Ludovic Orban în Giurgiu și Dâmbovița. PSD amenință cu plângere la DNA pentru continuarea campaniei. Orban: „Îmi petrec ziua de sâmbătă unde doresc”

Contactat de Libertatea, prim-ministrul Ludovic Orban a negat acuzațiile liderului PSD, susținând că nu a făcut campanie electorală: „Nu am cerut nimănui să voteze cu nimeni, pur și simplu m-am întâlnit cu niște colegi. Nu se mai poate plimba un român în țara asta că nu vrea Ciolacu?”.

Cu o zi înainte de alegerile locale, premierul și președintele PNL, Ludovic Orban, a fost într-o vizită la Săbăreni, fief PNL-ist din Giurgiu.

Aici, el s-a întâlnit cu primarii liberali din zonă, precum cel din localitate, Viorel Iosif, dar și Constantin Tănase (edilul din Joița) și Gabriel Lixandru (primar Coșoba). Apoi a vizitat noua sală de sport a școlii din comună, a cărei construcție a început în 2018 și s-a încheiat în această vară.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri VIDEO Ludovic Orban, vizită cu iz electoral în Giurgiu. A inaugurat o sală de sport, s-a văzut cu primarii PNL din zonă și a vorbit cu locuitorii

Orban a refuzat să facă declarații în fața presei prezente la fața locului, însă a avut un dialog cu oamenii din comună, strânși pe marginea drumului.

Premierul Ludovic Orban a discutat puțin cu locuitorii aflați pe marginea drumului

Un bărbat care acuză un caz de malpraxis i-a adus premierului documente și a stat câteva momente de vorbă cu el. A preluat hârtia prezentată de acesta și i-a pasat-o unui consilier, apoi a schițat un gest de îmbărbătare și s-a dus spre inaugurarea sălii.

Sursele Libertatea spun că Orban a vizitat și primăria din localitate, unde a fost invitat la o gustare de echipa primarului PNL și de candidații la Consiliul Local, cu care s-a și fotografiat.

Liberalii din Săbăreni nu au ratat ocazia de a se fotografia cu premierul Orban

A fost și prin Bolintin

De la Săbăreni, premierul a ajuns și la Bolintin, acolo unde a fost așteptat de colegii din PNL, printre care și candidatul la primărie, Adrian Gabriel Pintilie.

Orban s-a plimbat cu aceștia pe străzile orașului, potrivit imaginilor filmate de un liberal, dar nu a interacționat aproape deloc cu locuitorii, salutând doar câțiva trecători.

Pe lista localităților vizitate sâmbătă de premier s-a aflat și comuna Lungulețu, județul Dâmbovița.

PSD îl amenință pe Orban cu DNA

PSD, prin vocea președintelui Ludovic Orban, a anunțat că va depune plângere penală la DNA împotriva premierului Ludovic Orban, pe care îl acuză că a continuat să facă campanie electorală şi după ce aceasta a luat sfârşit.

„Este inadmisibil ca un prim-ministru al unei ţări europene să încalce legea cu bună-ştiinţă şi să se afle în campanie electorală după ce campania electorală a luat sfârşit ieri, la orele 24:00. S-a deplasat în două judeţe, în Dâmboviţa şi Giurgiu, s-a întâlnit cu candidaţi şi cu primari, au făcut întâlniri electorale. Avem documente şi dovezile necesare, atât filmări, cât şi poze”, a spus Marcel Ciolacu, la finalul şedinţei Consiliul Politic Naţional al partidului.

Niciodată nu s-a întâmplat în România aşa ceva, această disperare a domnului Orban şi a PNL că vor pierde alegerile locale i-a dus să încalce legea. Vom depune plângeri penale la DNA pentru aceste fapte Marcel Ciolacu, președinte PSD:

El a precizat că plângerile penale vor fi depuse de către preşedinţii de organizaţii de la Dâmboviţa şi de la Giurgiu.

Conferinţă de presă susţinută de preşedintele #PSD Marcel Ciolacu, la sediul PSD Publicată de Marcel Ciolacu pe Sâmbătă, 26 septembrie 2020

Ludovic Orban: Nu am făcut campanie, este de noaptea minții

În replică la acuzațiile PSD, premierul Ludovic Orban a spus pentru Libertatea că este un om liber și că nu a făcut campanie electorală.

„Sunt un om liber, un cetățean liber al acestei țări și pot să îmi petrec ziua de sâmbătă unde doresc. Nu am făcut campanie, nu am cerut nimănui să voteze cu nimeni, pur și simplu m-am întâlnit cu niște colegi. Acesta este semnul disperării în PSD, care va pierde alegerile dramatic și încearcă să găsească scuze pentru eșec”, a afirmat Ludovic Orban.

Și a continuat: „Chiar nu am făcut campanie. Am fost la Lungulețu, unde mi-am cumpărat legume și alte lucruri, am fost la Săbăreni, la primarul nostru, dar a fost și Antena 3 pe urmele mele. Puteam eu să îmi permit să îmi fac campanie cu Antena 3 pe urmele mele?”

A face campanie înseamnă a transmite mesajul de vot, plus că eu m-am întâlnit cu colegii mei, nu cu cetățenii, nu am organizat niciun eveniment electoral. Asta chiar este de noaptea minții, nu se mai poate plimba un român în țara asta că nu vrea Ciolacu? Ludovic Orban, premier, pentru Libertatea:

