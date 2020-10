UPDATE 11.30: Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei, a declarat, luni, în cadrul unei conferințe de presă, că a fost prezent, miercuri, la emisiunea TV unde premierul Ludovic Orban a intrat în contact cu o persoană confirmată cu COVID-19.

El a precizat că astăzi se va testa și că nu intră în izolare pentru că nu este, conform definiției de caz, un contact direct. De asemnea, Raluca Turcan și mai mulți membri ai Executivului au anunțat că își fac testul.

„Participarea premierului Ludovic Orban la evenimentele programate în cursul zilei de astăzi, 5 octombrie, a fost suspendată urmare a faptului că una din persoanele alături de care s-a aflat în aceeași platou de televiziune, în cursul săptămânii trecute, a fost confirmată pozitiv, duminică, la testul pentru noul coronavirus”, anunţă biroul de presă al Guvernului, se arată într-un comunicat transmis de PNL.

Ludovic Orban a participat în urmă cu câteva zile la o emisiune moderată de Silviu Mănăstire, la postul B1 TV, prezentatorul fiind ulterior confirmat cu noul coronavirus, scrie PaginadeMedia.

„Deocamdată am o formă asimptomatică, în afara de pierderea mirosului și gustului nu am și alte simptome agresive. Am avut invitați mulți la televiziune, a fost campanie electorală și există forma asta pasivă a virusului, se transmite destul de rapid. Asimptomaticii transmit virusul și nu poți să îți dai seamă când l-ai luat. Recomandarea mea este să vă protejați și să respectați la sânge măsurile de protecție”, a declarat Silviu Mănăstire, într-o emisiune de la postul B1 TV.

Recomandări Cum îți dai seama dacă ai gripă sau COVID-19. Ce simptome are gripa sezonieră față de virusul pandemic

„Nu am avut niciun simptom. Vineri dimineața am pierdut mirosul și gustul. Dacă vă pierdeți mirosul sau gustul, 90% aveți covid. Când se întâmplă acest lucru, acea persoană trebuie să se izoleze, să se testeze și să aștepte testul. Eu am făcut și niște analize a doua zi pentru a vedea care este starea mea. Dacă starea se înrăutățește, atunci vor merge la spital, dar dacă rămâne așa voi sta în izolare și voi cere un tratament dacă va fi cazul și sper să mă însănătoșesc cât mai repede. Repet, indiciul pentru forma ușoară de covid este pierderea mirosului și gustului”, a mai spus Mănăstire.

De asemenea, duminică seara, Ludovic Orban, a participat la o emisiune în platoul RomâniaTV alături de Nicușor Dan, primarul Capitalei.

Premierul Ludovic Orban a solicitat în această dimineață efectuarea unui test la cerere pentru noul coronavirus. Premierul nu a manifestat simptome specifice infectării cu noul coronavirus. Până la primirea rezultatului, premierul a suspendat întâlnirile fizice cu alte persoane, mai transmite Guvernul.



Citeşte şi:

Pressone: Şeful Autorităţii Electorale Permanente a plagiat mai mult de jumătate din teza de doctorat

Un primar proaspăt ales din Gorj a primit în dar un Jaguar de la unchiul său, fost prefect al judeţului

Sute de petrecăreți s-au înghesuit la un concert în Iași. Patroni: “Nu suntem stăpânii clienților”

PARTENERI - GSP.RO Florin Răducioiu a spus adevăratul motiv al divorțului de soția lui, după 23 de ani de relație

PARTENERI - PLAYTECH Copiii unui mare fotbalist român au ajuns să cerșească. Ce dramă trăiesc după moartea tatălui lor

HOROSCOP Horoscop 5 octombrie 2020. Balanțele cauta asigurări cu insistență și ar fi bine să tempereze această tendință

Scoala9.ro Profesoară din Italia, care predă în România: ”Voi dați note pentru performanța educațională, dar noi avem note și pentru atenționări comportamentale”

Telekomsport Condiţia impusă de Clotilde Armand pentru ca Rapid să fie finanţată în continuare de Primăria Sectorului 1. Ce se întâmplă cu baza Pro Rapid