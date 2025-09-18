Statkevici, inclus pe lista celor 52 de prizonieri politici eliberați

Liderul de la Minsk l-a descris pe Statkevici, în vârstă de 69 de ani, drept „un om la capătul puterilor”, care „va muri în curând”.

„Dumnezeu să te ferească să mori în închisoare. La ce ar folosi?”, adăugat Aleksandr Lukaşenko.

Mikola Statkevici, unul dintre cei mai vocali critici ai lui Lukaşenko, a fost inclus pe lista celor 52 de prizonieri politici eliberaţi pe 11 septembrie, gest interpretat ca o posibilă deschidere către Statele Unite.

Totuşi, potrivit lui Lukaşenko, opozantul a fost dus la graniţa cu Lituania, dar a refuzat să treacă frontiera, preferând riscul reîncarcerării.

„I s-a spus: „Dacă rămâi în Belarus, vei merge la închisoare”. El a răspuns: „Voi merge la închisoare”. Şi a fost adus înapoi”, a afirmat preşedintele, fără a confirma explicit dacă acesta se află din nou în detenţie.

12 ani în închisorile din Belarus

Săptămâna trecută, Marina Adamovici, soţia lui Statkevici, declara pentru AFP că nu are veşti de la acesta de la revenirea sa în Belarus, dar nu a fost surprinsă de refuzul său de a accepta ceea ce ea a numit un „exil forţat”.

Din 1999, Statkevici a petrecut peste 12 ani în închisorile belaruse, ultima sa arestare având loc în mai 2020, când a fost condamnat la 14 ani de detenţie şi ţinut în condiţii de izolare severă mai bine de doi ani şi jumătate.

Reamintim că după realegerea considerată frauduloasă a lui Lukaşenko, în 2020, zeci de mii de oameni au protestat, dar manifestaţiile au fost reprimate violent, iar sute de persoane au primit pedepse grele cu închisoarea.