Contrar percepției generale, nu este destinată șoferilor și nici nu poate genera sancțiuni directe pentru aceștia. Rolul său principal este de a sprijini forțele de ordine.

Lumina albastră este sincronizată cu semnalul roșu și se aprinde simultan cu acesta, permițând polițiștilor să observe din orice unghi vehiculele care trec pe roșu.

Astfel, scuzele de tipul „era galben când am trecut” își pierd valabilitatea.

Primele astfel de sisteme au fost instalate în Florida, SUA, la sfârșitul anului trecut, în cadrul unui program pilot, însă ideea nu este nouă.

Minnesota a implementat pentru prima dată semafoare cu lumină albastră încă din 2009, iar acestea sunt funcționale de peste 16 ani.

Deși extinderea lor în Europa pare puțin probabilă, soluția este considerată utilă pentru o monitorizare mai eficientă a respectării regulilor de circulație.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE