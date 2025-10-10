Incidentul a fost raportat la numărul de urgență 112 în jurul orei 2.30, de o femeie care a sesizat un conflict și distrugeri provocate de o persoană necunoscută.

Polițiștii sosiți la fața locului au identificat rapid autorul: un coleg de-al lor, un agent de 27 de ani, angajat al IPJ Teleorman, care era băut.

Surse citate de publicația locală susțin că polițistul era într-o stare avansată de ebrietate, pierzându-și orientarea.

În confuzia sa, acesta a spart geamul ușii de la intrare lovindu-l cu capul, după care a leșinat. A fost necesară transportarea sa la spital pentru îngrijiri medicale.

Conducerea IPJ Teleorman a început o anchetă internă pentru clarificarea situației. S-a efectuat și un test antidrog, care a ieșit negativ.

În prezent, cazul face obiectul unui dosar penal pentru violare de domiciliu și distrugere, fiind investigat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria.

