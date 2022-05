„Ziua 86 a apărării Mariupolului. Conducerea militară superioară a dat ordin să fie salvate vieți, să se păstreze bunăstarea militarilor garnizoanei și să înceteze apărarea orașului”, a anunțat Prokopenko într-un mesaj video filmat din subsolul uzinei Azovstal.

Comandantul regimentului Azov a subliniat în mesajul său care sunt cele mai importante trei condiții pentru luptătorii din Mariupol.

„În ciuda luptelor grele, a apărării în timp ce suntem încercuiți și a lipsei de provizii, am continuat să reiterăm cele trei condiții care sunt cele mai importante pentru noi. Și anume, civili, răniți și cei care au fost uciși în acțiune. Am reușit să evacuăm civilii, răniții au primit îngrijirile medicale necesare și am reușit să-i evacuăm pentru a fi schimbați și returnați în teritoriile controlate de Ucraina”, a spus Prokopenko.

În ceea ce privește apărătorii care și-au pierdut viața la Azovstal, el și-a exprimat speranța că în curând trupurile lor vor ajunge la familii și că vor fi îngropați cu onoruri.

Rusia a anunțat vineri, prin vocea ministrului apărării, Serghei Șoigu, că aproape 2.000 de soldaţi ucraineni de la uzina Azovstal s-au predat.

„Blocarea uzinei Azovstal continuă… Naționaliștii se predau în mod activ în captivitate. În acest moment, 1.908 oameni au depus armele”, a spus Șoigu, citat de presa rusă.

CNN precizează că nu poate verifica în mod independent aceste cifre.

