Accidentul a avut loc în provincia Nakhon Ratchasima, situată la 230 km nord-est de Bangkok, în jurul orei locale 9:00 (4:00, ora României), conform autorităţilor locale.

One dead, dozens injured as construction crane collapses onto passenger train in Sikhio One person was killed and at least 30 others injured after a construction crane collapsed onto a moving passenger train in Sikhio district, Nakhon Ratchasima, on Wednesday morning, derailing… pic.twitter.com/4bjIgFEX0G — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) January 14, 2026

„22 de persoane au fost ucise şi peste 30 au fost rănite”, a declarat Thatchapon Chinnawong, oficial al poliţiei din provincia Nakhon Ratchasima, citat de AFP.

„O macara s-a prăbuşit peste un tren, care a deraiat şi a luat foc”, au declarat autorităţile provinciei într-un comunicat de presă.

Ministrul thailandez al Transporturilor, Phiphat Ratchakitprakarn, a confirmat că la bordul trenului, care circula între Bangkok şi provincia Ubon Ratchathani, se aflau 195 de pasageri în momentul tragediei.

Oficialul a precizat că victimele se aflau în două dintre cele trei vagoane lovite de macara.

🔴THAILAND 🇹🇭 | #Tragedy : At least 22 dead and 55 injured in #Thailand after a construction crane collapsed on the high-speed train No.21 from Bangkok to Ubon Ratchathani, with 190 passengers on board. The tragic accident occurred between Nong Nam Khuean and Si Khio stations. pic.twitter.com/nAKI9HtQ68 — Nanana365 (@nanana365media) January 14, 2026

Macaraua era într-un şantier de construcţie al unei linii de tren de mare viteză, proiect susţinut de China în cadrul iniţiativei „Noile drumuri ale mătăsii”.

Acest proiect de 5,4 miliarde de dolari ar trebui să permită conectarea Bangkokului cu Kunming, în sudul Chinei, via Laos, până în 2028. Construcţia liniei de mare viteză era realizată deasupra liniei ferate existente, pe care circula trenul avariat.

Imaginile surprinse la faţa locului şi transmise de presa locală arată echipe de salvatori care încearcă să acorde primul ajutor şi să evacueze pasagerii din vagoanele răsturnate, în timp ce fumul dens se ridica din zona accidentului.

Potrivit autorităţilor, incendiul izbucnit în urma coliziunii a fost stins rapid, iar operaţiunile de salvare au continuat pe parcursul zilei.

Accidentele industriale şi cele care au loc pe şantierele de construcţii sau în transporturi sunt frecvente în Thailanda, în mare parte din cauza respectării deficitare a normelor de siguranţă.

Un precedent tragic a avut loc în 2020, când un tren de marfă a intrat în coliziune cu un autobuz care transporta pasageri la o ceremonie religioasă, provocând moartea a 18 persoane.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE