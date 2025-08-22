Nicu Ciprian Marian, primarul din Măceșu de Sus, a explicat pentru Digi 24 că fiecare bancă a costat 1.200 de lei, incluzând TVA. Băncile au fost instalate doar pe drumul principal, unde există aproximativ 170 de case, însă au fost disponibile doar 100 de bănci.

„Sunt 170 de case pe linia mare, drumul principal ăsta, dintre care am avut decât 100 de bănci”, a afirmat primarul din Măceșu de Sus.

Unii localnici au fost nemulțumiți că băncile nu au fost distribuite la toate casele: „Nu sunt la toate casele, că sunt multe pustii. Eu nu, am un stâlp din ăsta de ciment. N-a vrut să pună peste tot”.

În plus, un localnic și-a legat banca pentru a preveni furtul: „Să nu o ia cineva! Era nevoie să ne facă alte, alte lucruri care sunt importante, nu… Cum ar fi să aibă apă potabilă bună”.

Cei 1.900 de locuitori din Măceșu de Sus nu au canalizare sau rețea de gaze, iar alte cheltuieli ale primăriei au fost contestate.

Potrivit unui locuitor, stâlpii din comună au fost dotați cu stegulețe, iar această inițiativă a costat aproape la fel de mult ca băncile, aproximativ 70.000 de lei. De asemenea, renovarea fântânilor din localitate, care a inclus doar aplicarea de lavabilă și construirea unui acoperiș, a costat 10.000 de lei per fântână.

