Modelul de jumătate de metru lungime a fost descoperit în colecția machetistului Greg Jein, care a fost nominalizat la Oscar pentru munca sa la filmele 1941 și Close Encounters of the Third Kind („Întâlnire de gradul trei”). Jein a murit în luna mai a anului trecut, la vârsta de 76 de ani.

Construit de compania de efecte vizuale a lui George Lucas, Industrial Light & Magic, modelul a fost folosit în bătălia finală, inclusiv în celebra fugă în tranșee, din filmul Star Wars: A New Hope, din 1977. Este unul dintre cele doar patru „modele” cunoscute, special detaliate pentru a fi folosite în prim-planuri; are aripi articulate, lumini funcționale și prezintă „avarii” din timpul luptelor.

Modelul a înlocuit Aripile X-Wing cunoscute sub numele de Red Leader, Red Two și Red Five, acestea din urmă pilotate de eroul Luke Skywalker.

Colecția lui Jein, care mai include un costum original de Stormtrooper din filmul „A New Hope”, un costum de astronaut din „2001: Odiseea spațială”, arme de aruncat Batarang din serialul de televiziune Batman din anii 1960 și recuzită din Star Trek – va fi scoasă la licitație în Dallas pe 14 și 15 octombrie.

Modelul X-Wing a fost descris de Heritage Auctions ca fiind „vârful artefactelor Star Wars care au ajuns vreodată pe piață”.

Gene Kozicki, istoric al efectelor vizuale, a declarat pentru Hollywood Reporter că modelul a fost considerat o „balenă albă” de către cei care lucrează în domeniul efectelor vizuale, deoarece nimeni nu știa unde se află.

„Pentru cei care au crescut în anii 1970 sau 1980 și pentru cei care lucrează în domeniul efectelor vizuale, acest model este o descoperire la fel de importantă ca și papucii roșii ca rubinul sau Șoimul Maltez”, a spus Kozicki.

Kozicki a făcut parte dintr-un grup de prieteni ai lui Jein și de profesioniști în efecte speciale care au găsit modelul într-o cutie de carton în timp ce ajutau familia lui Jein să-și organizeze colecția. El a spus că cei din cameră „au știut imediat că este vorba despre modelul real de filmare și apoi a început să se contureze amploarea descoperirii”.

