Românca în vârstă de 37 de ani stabilită în Italia a postat pe contul ei de Instagram, unde are peste un milion de urmăritori, că a fost amenințată de un angajat al companiei cu care urma să zboare, care a avut un comportament total nepotrivit.

Mădălina Ghenea: „Comportament complet nepotrivit față de 2 copii și o femeie”

„Acest bărbat m-a abuzat pe mine și pe copiii mei. M-a filmat pe mine și pe copiii mei. Mi-a spus că îmi va anula zborurile deși totul a fost plătit. Comportament complet nepotrivit față de 2 copii și o femeie. Prietenii mei au încercat să ajute și au fost și ei agresați cu injurii. Italieni, a spus, ce d**** vreți, a spus el”, a răbufnit Mădălina Ghenea, care nu a dezvăluit în ce aeroport avea incidentul sau unde se îndrepta.

În schimb, ea s-a plâns că a izbucnit în lacrimi din cauza situației, la fel și fetița ei, dar și nepotul. Conform declarațiilor ei, totul s-a încheiat când poliția de pe aeroport a intervenit.

„Plângeam cu fiica mea și nepotul meu și el ne râdea în față, în momentul în care am fost la poliție a decis, în sfârșit, să ne lase să plecăm, după o oră plâns în fața casei de check-in”, a mai dezvăluit Mădălina Ghenea în mediul online. Până la acest moment, compania aeriană nu a avut o reacție despre acest scandal.

Recomandări Șefa Secției ATI de la Spitalul Pantelimon, audiată la Serviciul Omoruri. Ancheta în cazul morților suspecte, extinsă: încă 5 decese sunt verificate

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Mădălina Ghenea locuiește în Italia

În vârstă de 36 de ani, Mădălina Ghenea este fotomodel, dar și actriță. Din Slatina, ea a ajuns să joace alături de cele mai cunoscute staruri, printre care Al Pacino, Michael Caine, Lady Gaga sau Harvey Keitel. Despre viața ei profesională, vedeta a făcut recent declarații într-un interviu pentru Antena Stars.

„Au trecut 23 de ani, dar eu am același entuziasm să lucrez și mă bucur. De fiecare dată simt că este o binecuvântare, simt că sunt norocoasă, asta am spus mereu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Cu siguranță este o meserie care câteodată, normal, este și complicată, sunt multe sacrificii. Am început foarte devreme, la 14 ani, este mult prea devreme, cred eu. Am același entuziasm ca acum 23 de ani”, a spus ea.

Dincolo de cariera ei, vedeta e mamă. În 2017 a adus-o pe lume pe Charlotte, fetița ei și a omului de afaceri Matei Stratan. În prezent, Mădălina Ghenea trăiește în Italia alături de fiica ei și de mama sa. „Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea și pot să spun în momentul în care am devenit mamă cumva, am devenit fiică (…) în momentul în care am devenit mamă, am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb.

Recomandări Noua strategie a Ucrainei? Cât de mult vor avansa forțele Kievului în regiunea rusă Kursk | Analiză

„Am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream”

Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani.

Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera, și timpul care de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea și cu părinții mei, cu familia. Eu sunt și mamă, și tată, și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu, pentru că este un proiect, cu siguranță”, a mai declarat Mădălina Ghenea.

Urmărește-ne pe Google News