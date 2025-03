Conceptul de agresiunea morală – Baza răutății pe social media

Conceptul de agresiunea morală se referă la faptul că avem foarte puțină răbdare și înțelegere față de grupurile cu păreri diferite față de ale noastre. Lipsa de toleranță este și mai mică atunci când noi facem parte fix din grupul opus. De exemplu, dacă suntem republicani și vedem o postare a democraților pe social media, vom avea foarte puțină toleranță și vom fi predispuși la a comenta negativ și agresiv.

Agresiunea morala apare și este menținută de mai multe fenomene psihologice și sociologice, explicate mai jos pe larg. Ele ne ajută să înțelegem de ce suntem ostili pe social media.

Agresivitatea pe social media: „Pentru ceva sau împotriva a ceva”

Pe măsură ce comentariile în care oamenii se plâng de ceva cresc, crește și agresivitatea. În același timp, mai mulți oameni imită agresivitatea observată în comentarii la alți oameni. Practic, este ca un foc care crește în intensitate cu cât arunci mai multă benzină pe el.

Oamenii se unesc pur și simplu pentru a comenta împotriva a ceva sau pro ceva. Cu cât sunt mai mulți, cu atât se consideră pe ei ca parte a grupului, fără a le mai pese că jignesc sau vorbesc urât. Procesul este denumit dezindividualizare.

Recomandări Mesajul privat transmis de Casa Albă lui Volodimir Zelenski pentru a salva relațiile americano-ucrainene

În spatele tastaturii, putem fi cât de răi vrem

Rețelele sociale oferă iluzia faptului că putem spune orice pentru că nu putem fi trași la răspundere. În spatele tastaturii și a unui nume fals, putem fi cât de răi vrem și îi putem jigni oricât pe ceilalți.

Această „libertate” fără reguli poate avea și un efect eliberator. Ne eliberăm de frustrările acumulate, fiind mai predispuși să facem asta dacă ceva ne enervează. Și cu siguranță suntem foarte reactivi atunci când vedem conținut total opus față de valorile noastre.

Polarizarea și „camerele de ecou” facilitează comentariile răutăcioase

Este arhicunoscut faptul că rețelele sociale creează așa numitele „bule” în care se discută conținut doar dintr-o anumită perspectivă, ignorând sau chiar blamând alte opinii. Se formează practic „camere de ecou” (engleză. Echo chambers) care propagă același tip de conținut la nesfârșit.

Algoritmul rețelelor sociale favorizează în mare măsură formarea de astfel de „camere” pentru că îți arată doar conținut de o anumită factură. În același timp, dacă greșește și primești altceva, crește probabilitatea să te enervezi și să comentezi negativ la respectiva postare.

Recomandări Anunțul oficial despre planul de încetare a focului la care lucrează Marea Britanie, Franța și Ucraina și pe care apoi îl vor prezenta lui Trump

În plus, omul este înclinat la a găsi informații care îi susțin credințele, ignorându-le pe celelalte (bias de confirmare). Primind de la rețele doar conținut pe care îl apreciem, ne alimentăm convingerile și suntem înclinați să respingem și mai mult ceea ce nu se potrivește cu ce credem. Acest lucru este nesănătos pentru că nu mereu ce credem este și adevărat.

De ce ne simțim ofensați pe social media?

Dacă tot am vorbit de „agresorii” de pe social media, hai să vorbim pe scurt și despre cei ofensați. Ne simțim ofensați atunci când un comentariu de pe social media întrece normele personale. Dacă pentru noi este prea mult să ni se spună „prostule”, atunci crește probabilitatea să ripostăm. Și nu într-un mod frumos.

De multe ori, regulile după care noi ne ghidăm sunt stabilite social. Nu este acceptat social să îi spunem cuiva că este prost, astfel că la nivel individual, oamenii au adoptat convingerea că nu este bine să faci asta. Aceste norme sunt dublate și la nivel legal.

De exemplu, în Franța, Germania sau Regatul Unit, insultele online pot duce la amenzi sau chiar la închisoare. În România, injuria nu mai este considerată o infracțiune, dar poate atrage sancțiuni contravenționale în anumite cazuri. De asemenea, insulta și calomnia pot duce la răspundere civilă dacă afectează imaginea unei persoane.

Recomandări Alexandra Rîmbu, artista care a reinventat coiful ca pe o formă de alinare și terapie națională: „Am gândit proiectul într-o săptămână. Trebuia pus ceva în loc” | Interviu

Prin urmare, ne ghidăm după norme sociale și cele ale autorităților în a ne simți ofensați și reacționăm în concordanță cu ofensa.

Cum facem rețelele sociale un loc mai puțin toxic?

Cred că mulți dintre noi am pățit să ne enerveze așa tare un comentariu încât să vrem să jignim în cel mai urât mod. Cu toate acestea, nu am făcut-o. De ce? Simplu, auto-controlul nostru a intrat în funcțiune și am cântărit de două ori înainte să lăsăm respectivul răspuns.

Cuvintele au impact asupra celorlalți chiar dacă sunt scrise pe Facebook și nu zise față în față. Astfel, hai să ne gândim de două ori înainte să „trecem la taste”: Ne-ar plăcea să primim comentariul pe care l-am lăsat?

Să nu răspunzi „trolilor” îi răpește de satisfacția de a vedea că le-ai răspuns, deci te-ai enervat la culme pe ce ți-au scris. Ignorarea este cea mai bună soluție.

Dacă totuși ne decidem să răspundem, este important să ne argumentăm părerea și să nu jignim. Util mai este și să raportăm jignirile, injuriile etc. către rețelele sociale. Deși procesul de blocare a comentariilor nu este perfect, este mai bine să acționăm așa decât să răspundem „cu aceeași monedă”.

Surse:

De Smedt, T., Voué, P., Jaki, S., Duffy, E., & El-Khouri, L. (2021). A feast for trolls–Engagement analysis of counternarratives against online toxicity. arXiv preprint arXiv:2111.07188.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News