Liberato Marcantuono. Foto: PositanoNews.it

Ce a decis ÎCCJ referitor averea lui Liberato

Pe data de 21 august 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ultima cale de atac pe care mafiotul italian o avea la dispoziție împotriva confiscării întregii averi pe care acesta o strânsese în România.

„ Respinge, ca inadmisibil, apelul formulat de apelantul contestator Marcantuono Liberato împotriva deciziei penale nr. 874 din data de 04.07.2025, pronunţate de Curtea de Apel Piteşti, Secția penală și pentru cauze cu minori şi de familie, în dosarul nr. 155/46/2025.

formulat de apelantul contestator împotriva din data de 04.07.2025, pronunţate de Curtea de Apel Piteşti, Secția penală și pentru cauze cu minori şi de familie, în dosarul nr. Obligă apelantul contestator la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 753 lei, rămâne în sarcina statului.

Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21 august 2025”, se arată în minuta instanței supreme.

Cine este Liberato Marcantuono, zis „Past e fasul”

Liberato Marcantuono este un mafiot din provincia Salerno, regiunea Campagna, condamnat definitiv în Italia pe data de 29 septembrie 2022 la 13 ani de închisoare pentru cămătărie și spălare de bani.

Recomandări AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan: care este singurul proiect pe care nu l-a contestat

Tot atunci, Tribunalul din Salerno a pronunțat o pedeapsă de 7 ani pentru unul dintre locotenenții acestuia, Sabino Lardo, în timp ce alți inculpați s-au ales cu pedepse cu suspendarea executării.

În prezent, Liberato Marcantuono este încarcerat la penitenciarul Carcere della Dipendenza Agrippa din localitatea toscană Campo nell Elba.

Presa italiană scrie că mafiotul a investit 2 milioane de euro în România pe parcursul a zece ani, în principal în afaceri imobilliare în județul Argeș.

Banii proveneau din actvități de cămătărie pe care mafiotul le patrona încă din 1999.

Liberato Marcantuono a început prin a dezvolta legături cu clanul Maiale din Eboli și clanul Serino din Sarno, iar apoi și-a extins influența până la gruparea calabreză Ndrangheta și ajuns să corupă autoritățile locale.

De la un umil infractor cu porecla „Past e fasul” (n.r. – paste cu fasole), Marcantuono ajunsese să fie numit „Șeful din Campagna”, așa cum reiese din interceptările procurorilor antimafia.

Sediul central al lui Liberato Marcantuono se afla în Campagna, pe Via Piantito, unde proprietarii de mici afaceri veneau să-i ceară împrumuturi, pentru care plăteau dobânzi cuprinse între 25% și 45%.

În anul 2010 autoritățile române au marcat ca suspecte o serie de tranzacții făcute de cetățeni italieni în județul Argeș. În acest fel au aflat procurorii italieni că Liberato Marcantuono și-a trimis oamenii în România, unde aceștia au deschis mai multe firme, cu scopul de a spăla banii din cămătărie.

Recomandări Noile arme expuse la parada grandioasă de la Beijing și ce spun ele despre puterea militară a Chinei

Cămătarul italian, investitor în satul Ștefăneștii Noi

Odată cu decizia definitivă de condamnare, Tribunalul din Salerno a dispus confiscarea averii lui Liberato Marcantuono și a sesizat autoritățile judiciare din România cu un ordin de indisponibilizare.

Tribunalul Argeș a admis, pe data de 2 august 2024, cererea formulată de Tribunalul Salerno și a recunoscut hotărârea italiană prin care s-a dispus confiscarea averii lui Liberato Marcantuono.

În România, mafiotul a fost lăsat fără următoarele sume de bani și bunuri imobile:

645.000 de lei din 5 conturi deschise la două bănci

din 5 conturi deschise la două bănci 9 apartamente , toate situate într-un bloc cu 3 etaje din satul Ştefăneştii Noi, Cartier Brătianu, str. Coasta Câmpului nr. 24B.

, toate situate într-un bloc cu 3 etaje din Cartier Brătianu, str. Coasta Câmpului nr. 24B. 12 terenuri în suprafață totală de 2.634 mp, toate situate în Cartier Bratieni, Punct Florica, jud. Argeş.

Mafiotul italian Liberato Marcantuono a cumpărat 9 apartamente într-un bloc cu trei etaje din satul Stefăneștii Noi, județul Argeș. Foto: Google Maps

Imobilele fuseseră achiziționate în perioada 23 iunie 2008 – 20 septembrie 2009 pe numele SC Di e Di Costruzioni e Vendita Immobiliare SRL, ulterior denumită D&D Construcţii și Vânzări Imobiliare SRL.

Recomandări Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

Un apartament asemănător cu cele ale lui Liberato Marcantuono a fost scos la vânzare cu 70.000 de euro, astfel că valoarea celor 9 imoblile s-ar ridica la 630.000 de euro, potrivit Imobiliare.ro.

Liberato Marcantuono și soția acestuia, Lidia di Leo, alături de fiica lor, Antonella, au atacat hotărârea pe rolul Curții de Apel Pitești, unde au pierdut pe data de 10 octombrie 2024.

Mafiotul italian a formulat o contestație în anulare, respinsă de Curtea de Apel Pitești pe data de 4 iulie 2025.

Motivare: Instanța română nu poate verifica temeinicia hotărârii italiene

Libertatea a consultat Hotărârea nr. 874/2025 a Curții de Apel Pitești, odată cu pronunțarea căreia mafiotul italian și-a epuizat ultima cale de atac împotriva deciziei de confiscare a averii:

„S-a observat că în apelul declarat intimaţii au invocat aceleaşi apărări precum cele ridicate în faţa instanţei de fond , apărări care vizau mai degrabă fondul cauzei şi care, pe bună dreptate, au fost respinse de prima instanţă.

, apărări care vizau mai degrabă fondul cauzei şi care, pe bună dreptate, au fost respinse de prima instanţă. Aşadar, Curtea s-a văzut nevoită să considere că instanța română, adică a statului solicitat, nu mai are competența de a verifica proporționalitatea măsurii dispuse cu scopul urmărit, nici dacă bunurile supuse confiscării proveneau doar în parte din activități infracționale , din moment ce aceste chestiuni au fost evaluate de instanțele care au dispus măsura.

, din moment ce aceste chestiuni au fost evaluate de instanțele care au dispus măsura. Tot apărări de fond care nu pot fi analizate de instanţa română le-a considerat Curtea a fi şi împrejurările învederate de apărător cum că societatea comercială D&D Construcţii şi Vânzări Imobiliare SRL este dobânditor de bună-credință și este terţ , atât față de litigiul de faţă, cât și faţă de condamnarea lui (Marcantuono Liberato – n.r.) sau că nu a fost stabilită vreo legătură de cauzalitate între aceste bunuri și infracțiunile de care a fost acuzat și condamnat până la urmă (Marcantuono Liberato – n.r.) ori că societatea, ca persoană juridică, nu a fost condamnată în legătură cu faptele respective.

, atât față de litigiul de faţă, cât și faţă de condamnarea lui (Marcantuono Liberato – n.r.) ori că societatea, ca persoană juridică, nu a fost condamnată în legătură cu faptele respective. Instanţa de apel a admis, în acord cu instanţa de fond, că această procedură nu se poate transforma într-o cale de atac cu privire la hotărârile dispuse de instanțe din Italia , căi de atac pe care de altfel intimații le-au exercitat, reținându-se netemeinicia criticilor invocate, atât în cadrul apelurilor, cât și în cadrul recursurilor.

, căi de atac pe care de altfel intimații le-au exercitat, reținându-se netemeinicia criticilor invocate, atât în cadrul apelurilor, cât și în cadrul recursurilor. Cât priveşte problema separaţiei de patrimoniu invocată de apărare , s-a considerat de către Curte că această împrejurare trebuie avută în vedere mai degrabă la executarea hotărârii de confiscare ce presupune o cu totul altă procedură. (…)

, s-a considerat de către Curte că ce presupune o cu totul altă procedură. (…) În speţă, instanţa de fond a soluţionat o acţiune penală (…) care vizează executarea şi recunoaşterea unei hotărâri străine , procedura fiind guvernată de legea română, sens în care potrivit dispoziţiilor art. 325 din Legea nr. 302/2004, s-a dispus ca autoritatea competentă a statului emitent să fie informată privind recunoașterea integrală a deciziei privind confiscarea , precum şi în legătură cu executarea ordinului, de îndată ce s-a realizat.

, procedura fiind guvernată de legea română, sens în care potrivit dispoziţiilor art. 325 din Legea nr. 302/2004, , precum şi în legătură cu executarea ordinului, de îndată ce s-a realizat. Aşadar, motivul invocat nefăcând obiectul de reglementare al cazului de contestaţie în anulare menţionat, (…) se va respinge ca inadmisibilă contestaţia în anulare formulată de persoana condamnată (Marcantuono Liberato – n.r.)”, se arată în documentul citat.

România putea să răspundă Italiei cu aceeași monedă

Italia este, alături de Grecia, țara unde se refugiază cei mai mulți infractori români, iar instanțele de acolo fac referire, adesea, la pretinse încălcări ale drepturilor fundamentale ale omului pentru a justifica refuzul repatrierii lor.

Nu de puține ori, în special în Italia, judecătorii au mers mai departe și au analizat temeinicia motivelor de condamnare, deși n-aveau pe masă toate probele.

Așa au ajuns condamnați români precum Alina Bica (4 ani), Daniel Dragomir (3 ani și 10 luni), Ionel Arsene (6 ani și 8 luni) sau Mario Iorgulescu (7 ani) să obțină protecție din partea autorităților italiene. Unii chiar au beneficiat de comutarea pedepselor într-o formă de detenție la domiciliu.

Dacă autoritățile române le-ar fi răspuns italienilor cu aceeași monedă, în privința lui Liberato Marcantuono ar fi putut invoca art. 17 din CEDO, potrivit căruia „orice persoană are dreptul la proprietate, atât singură, cât și în asociație cu alții” și „nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa” – ceea ce ar fi dus la respingerea cererii de indisponibilizare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE