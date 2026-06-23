Este vorba de Pepco, retailer recunoscut pentru produsele sale cu prețurile mici de pe rafturi.

„Pepco revine în Mega Mall, răspunzând solicitărilor venite din partea clienților centrului comercial. Retailerul este cunoscut pentru oferta sa accesibilă de produse pentru casă, decorațiuni, articole pentru copii și îmbrăcăminte pentru întreaga familie”, au anunțat reprezentanții centrului comercial.

Pepco, unul dintre cei mai mari retaileri din România, alături de Kik și Sinsay, operează deja peste 500 de magazine la nivel național.

Compania a deschis 247 de magazine noi în 2025, ajungând la un total de 4.359 de locații în întreaga Europă.

România este cea de-a doua cea mai mare piață a retailerului, contribuind semnificativ la creșterea sa în Europa Centrală și de Est. În 2025, veniturile Pepco în România au depășit pragul de 3 miliarde de lei, marcând o creștere de 5% față de 2024.

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