Reacția Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului

„Biserica Ortodoxă Română are o poziție clară, fermă și consecventă cu privire la implicarea clericilor în activitatea politică partinică, aceasta fiind exprimată prin hotărârile Sfântului Sinod nr. 1844/2016, 6970/2020 și 1731/1 martie 2024, și reafirmată în mod constant de Patriarhia Română cu fiecare prilej al alegerilor politice.

Potrivit acestor hotărâri, arhiereilor, preoților, diaconilor, monahilor și monahiilor le este interzis să desfășoare activitate politică partinică, să fie membri ai unui partid politic ori să exercite funcții de conducere în cadrul unor formațiuni politice”, a transmis Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului.

„Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului nu a fost informată de către clericul amintit anterior”

Conform comunicatului, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului nu a fost informată anterior de cleric despre decizia de a candida la funcția de președinte al unei organizații politice locale din Orașul Topoloveni.

„Clericul Pavel Gheorghe Dănuț la care fac referire recentele articole de presă este preot cu slujire misionară în cadrul Protoieriei Topoloveni, îmbisericit pe seama Parohiei Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Orașul Topoloveni, Județul Argeș. Acesta nu este încadrat cu contract individual de muncă în cadrul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului nu a fost informată de către clericul amintit anterior despre decizia de a candida pentru funcția de președinte al unei organizații politice locale din Orașul Topoloveni, și nu a aprobat niciun demers în acest sens”, a mai transmis Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului.

Preotul este cercetat disciplinar și oprit de la slujire

Sursa citată a mai transmis faptul că la nivelul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului a fost dispusă cercetarea disciplinară a preotului. De asemenea, Pavel Gheorghe Dănuț este oprit de la slujire.

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, precum și necesitatea verificării atente a tuturor împrejurărilor de fapt și de drept, la nivelul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului a fost dispusă cercetarea disciplinară a clericului mai sus menționat.

De asemenea, pentru evitarea oricărei tulburări în viața bisericească și pentru garantarea desfășurării cercetării în condiții de deplină obiectivitate, clericul Pavel Gheorghe Dănuț este oprit de la slujirea celor sfinte și de la exercitarea oricăror prerogative ale slujirii preoțești pe întreaga durată a verificărilor, urmând ca, după finalizarea cercetării și în funcție de concluziile acesteia, să fie adoptate măsurile canonice și disciplinare prevăzute de Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și de regulamentele bisericești în vigoare”, a conchis Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului.

Cine este Dan Pavel

Născut în 1979 în comuna Priboieni-Argeș, Dan Pavel este cunoscut în Topoloveni pentru implicarea sa în numeroase acțiuni caritabile și de voluntariat. A absolvit Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgovişte în 1998 și Facultatea de Teologie Ortodoxă Valahia Târgovişte în 2002, având, de asemenea, un master la Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Universitatea din Piteşti.

Dan Pavel a fost profesor de religie la mai multe școli din Argeș în perioada 2002-2008, iar între anii 2007 și 2014 a deținut funcția de viceprimar la Priboieni, comuna sa natală, aflată la doar 8 kilometri de orașul Topoloveni.

În ianuarie 2025, Dan Pavel, preot misionar onorific la Catedrala Topoloveni-Argeș și pasionat de istorie și detectarea de metale, a făcut o descoperire spectaculoasă, grație căreia a devenit cunoscut la nivel național: patru monede dacice vechi de 2.300 de ani.

Monedele, patru tetradrahme dacice, au fost găsite acum peste un an și jumătate într-o pădure de lângă Topoloveni și erau îngropate la o adâncime de aproximativ 30 de centimetri.

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