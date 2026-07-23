În sezonul cald, pepenele devine rapid vedeta farfuriilor, dar și al curelor de slăbire rapide. Deși este recunoscut drept un aliment hipocaloric și extrem de hidratant, consumul lui în mod exclusiv pentru a scăpa de kilogramele în plus poate deveni o capcană periculoasă pentru sănătate.

Carmen Brumă, cunoscută pentru promovarea unui stil de viață echilibrat, atrage atenția asupra riscurilor la care se expun cei care aleg astfel de regimuri drastice.

De ce cântarul te poate păcăli

Tehnica de a mânca un singur aliment zile la rând poate aduce o scădere rapidă pe cântar, însă această schimbare nu reprezintă neapărat o victorie pentru organism.

„Pepenele este un aliment sănătos. Dieta cu pepene exclusiv nu este”, explică ferm Carmen Brumă.

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Aportul insuficient de proteine este una dintre principalele probleme ale unei diete bazate pe un singur aliment. Atunci când corpul este privat de nutrienții esențiali, el începe să consume din propria masă musculară pentru a-și asigura energia necesară.

„Când slăbești, nu contează doar câte kilograme ai pierdut, ci ce ai pierdut. O dietă dezechilibrată, bazată aproape exclusiv pe un singur aliment, poate însemna: aport insuficient de proteine; pierdere de masă musculară; senzație accentuată de foame după încheierea dietei; recâștigarea kilogramelor pierdute, uneori cu un procent mai mare de grăsime corporală. De aceea, nu mă uit doar la greutate, ci și la compoziția corporală. Grăsimea viscerală, masa musculară sau nivelul de hidratare îți oferă o imagine mult mai corectă asupra progresului decât simplul număr de pe cântar”, a precizat ea.

Carmen Brumă a absolvit masterul la 49 de ani

Carmen Brumă are toate motivele să fie mândră de cea mai nouă realizare din viața sa. „La 49 de ani, după 2 ani de școală, 26 de examene și bursă de merit, am absolvit Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București. Am câștigat o diplomă, dar mai ales structură, înțelegerea fundamentelor și încrederea că acesta este drumul meu”, a mărturisit ea.

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